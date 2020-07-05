Зеленский не сдержал обещания о погашении долгов 'Центрэнерго' перед шахтерами – профсоюз

Президент Украины Владимир Зеленский, который на прошлой неделе вышел к митингующим шахтерям под Офисом президента, не сдержал обещания о погашении долгов госкомпании "Центрэнерго" перед государственными угледобывающими предприятиями.

Об этом во время заседания Комитета топлива и ЖКХ Верховной Рады сообщил председатель профсоюзного комитета госшахты "Надежда" Руслан Вихоть.

"На прошлой неделе проходили протестные акции, мы добрались до президента. Было обещание за неделю, пообещал президент, решит этот вопрос. На сегодняшний день он не решен", – сказал Вихоть.

По его словам, сейчас Центрэнерго перечислило 6,5 млн грн, но это мизерная часть от общих долгов компании.

"Сейчас шахта остановлена снова, потому что никаких действий конкретных нет. Остановленная совсем. Люди, пока не будет выплачена зарплата за март, апрель и май, не пойдут на работу. Потеряем государственное предприятие, которое 17 лет работало без дотаций", – отметил председатель профсоюзного комитета.

Напомним, 24 июня к горнякам государственных угольных предприятий Львовщины, бастовавшим под Офисом президента, вышел Владимир Зеленский. У него спросили о фактах коррупции в госкомпании "Центрэнерго" и за отказ покупать уголь у государственных шахт. Президент пообещал разобраться с проблемой в течение нескольких дней. После этого "Центрэнерго" перечислило лишь 0,5% от общей суммы долга перед горняками.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. После смены менеджмента с августа прошлого года "Центрэнерго" переориентировалась с угля шахт на уголь из России, который закупался через посредников, близких к Коломойскому.

В начале мая во время совещания в Минекоенерго и.о. министра Ольга Буславець раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, за долги перед шахтерами и закупки природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России.