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14 марта • обновлено в 00:46
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Зеленский: НБУ готовит кредитную программу из-за коронавируса. Видео

1.1т
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Национальный банк Украины поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о финансовой поддержке населения и бизнеса на фоне борьбы с коронавирусом.

Об этом глава государства заявил в своем обращении о мерах противодействия эпидемии.

Борьба с коронавирусом в Украине: Зеленский пообещал кредиты людям и бизнесу

Речь идет о специальной кредитной программе поддержки бизнесу и населению.

"Национальный банк согласился поддержать мою инициативу и разработать программу мер по кредитной поддержке бизнесу и населению Украины", – сказал Зеленский.

Также глава государства заявил, что отдельное внимание будет уделено здоровью военнослужащих, которые "защищают нашу страну от вируса посягательства на наши территории".

Кроме того, местным органам самоуправления поручено ввести дополнительное материальное поощрение для медицинских сотрудников, которые привлечены к борьбе с эпидемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина введет полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Напомним, что страна также закроет границу для иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее в Украине был введен карантин, который действует с 12 марта по 3 апреля.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента Национальный банк Украины
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