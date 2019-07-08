Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает снятия экономической блокады с Донбасса.

Как заявил он на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, для этого террористы "Л/ДНР" должны вернуть предприятия Донбасса под контроль Киева.

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Также Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

"Мы будем ждать неделю, максимум – 8 дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как стало известно 5 июня, соответствующее предложение стороны должны обсудить на следующем заседании ТКГ.

Однако уже 6 июня на пресс-конференции Леонид Кучма заявил, что никакой "экономической блокады" территорий ОРДЛО нет, а существуют лишь "временные ограничения по перевозке грузов".

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