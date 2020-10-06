Зеленский назвал главное средство для сдерживания России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз помогает Украине отстаивать суверенитет и территориальную целостность, вводя санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса.

"Если говорить на неформальной языке, санкции – это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии Российской Федерации", – заявил Зеленский в интервью изданию Politico Europe, передает пресс-служба Офиса президента.

"Это большая поддержка для Украины на геополитическом уровне. А она связана с экономикой. Поэтому санкции – это номер один", – добавил глава государства.

Также Зеленский отметил, что для Киева очень важна экономическая поддержка ЕС после того, как много лет экономика страны была направлена на импорт и экспорт товаров из/в Россию.

"С начала войны почти весь экспорт Украины был переформатирован на страны ЕС. Поэтому нам нужен свободный и честный доступ на рынки, чтобы ЕС чувствовал нас как полноценных партнеров. Курс Украины неизменный – в ЕС, стать членом Евросоюза. Мы хотим – особенно сейчас, во время ковида и кризиса, – чтобы ЕС поддерживал нас в этом. Мы говорим не только о доступе на рынки, но и о "промышленном безвизе", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.

США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции: