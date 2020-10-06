Зеленский назвал главное средство для сдерживания России
Поддержка суверенитета Украины со стороны ЕС зависит от санкционной политики против РФ
Для Киева важна экономическая поддержка Евросоюза после того, как много лет страна была направлена на торговлю с Россией
С начала войны почти весь экспорт Украины был переформатирован на страны ЕС
Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз помогает Украине отстаивать суверенитет и территориальную целостность, вводя санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса.
"Если говорить на неформальной языке, санкции – это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии Российской Федерации", – заявил Зеленский в интервью изданию Politico Europe, передает пресс-служба Офиса президента.
"Это большая поддержка для Украины на геополитическом уровне. А она связана с экономикой. Поэтому санкции – это номер один", – добавил глава государства.
Также Зеленский отметил, что для Киева очень важна экономическая поддержка ЕС после того, как много лет экономика страны была направлена на импорт и экспорт товаров из/в Россию.
"С начала войны почти весь экспорт Украины был переформатирован на страны ЕС. Поэтому нам нужен свободный и честный доступ на рынки, чтобы ЕС чувствовал нас как полноценных партнеров. Курс Украины неизменный – в ЕС, стать членом Евросоюза. Мы хотим – особенно сейчас, во время ковида и кризиса, – чтобы ЕС поддерживал нас в этом. Мы говорим не только о доступе на рынки, но и о "промышленном безвизе", – резюмировал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.
США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.
С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.
Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.
Также против России действуют такие санкции:
ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
запрет на экспорт и импорт оружия;
запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.