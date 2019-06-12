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Зеленский назначил своего человека в Набсовет "Укроборонпрома"

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Президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичюса членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

"Назначить Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию)", – говорится в указе №402/2019, обнародованном на сайте Администрации президента.

Таким образом, Зеленский внес изменения в ст.1 президентского указа от 17 марта 2014 №309 "О членах Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

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"В связи с истечением срока полномочий членов Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Ярослава Скалько и Игоря Черкасского – абзацы третий и четвертый исключить", – говорится в тексте.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский назначил Абромавичуса членом Наблюдательного совета "Укрборонпрома"

Зеленский назначил Абромавичуса членом Наблюдательного совета "Укрборонпрома"

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

На должность начальника Генштаба Вооруженных сил был назначен Руслан Хомчак. Главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан,а его первым заместителем стал Сергей Трофимов.

Андрея Геруса Зеленский назначил Представителем Президента Украины в Кабинете Министров.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАйварас Абромавичус
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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