Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома" вместо Абромавичуса

Роман Груша Экономика 11:58, 6.10.2020 Обновлено: 12:28, 6.10.2020

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Одновременно с этим исполняющим обязанности гендиректора госконцерна назначили Игоря Фоменко. Об этом свидетельствуют указы №422/2020 и №423/2020, которые были обнародованы на сайте главы государства.

Зеленский подписал соответствующие документы во вторник, 6 октября.

Зеленский подписал соответствующие документы
Офис президента
Зеленский подписал соответствующие документы
Офис президента

До этого Фоменко занимал должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".

Также он был замгендиректором по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике государственного концерна.

В июле 2019 года Абромавичус возглавил наблюдательный совет госконцерна. Спустя месяц Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором "Укроборонпрома".

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