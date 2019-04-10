"Зеленский-наркоман": вскрылась правда о рекламных роликах против кандидата

В социальной сети Facebook появляются рекламные ролики о кандидате Владимире Зеленском, в которых его называют наркоманом и некомпетентным для должности президента Украины.

Об этом в эфире Громадського ТВ заявил аналитик движения ЧЕСНО Игорь Фещенко. По его словам, в роликах есть нарушение хотя бы потому, что их распространяют с начала апреля, то есть еще до официального объявления результатов первого тура, что запрещено. Он уточнил, что в основном речь идет о роликах двух характеров.

"Одни о том, что Зеленский — наркоман, это подается как свершившийся факт. Отправляют даже в поле типа "журналистов", которые подходят к людям и спрашивают, хорошо ли это, если наркоман станет президентом. В рекламу таких сообщений укладывается по 500 тыс. долларов и больше в одно сообщение. А таких страниц есть минимум с десяток", — рассказал Фещенко.

В других роликах рассказывается о некомпетентности Зеленского.

"Еще с 1 апреля, фактически, как только начали считать голоса, уже были запущены рекламные ролики, созданные заранее, с участием актеров. Они направлены на доказывание факта некомпетентности и неопытности Зеленского. Там врач без опыта оперирует, пилот без опыта ведет самолет, главнокомандующий без опыта", — заявил аналитик ЧЕСНО.

Владимир Зеленский Delfi

По его словам, множество страниц и групп эти ролики распространяют, но невозможно доказать, что это все идет из команды президента Петра Порошенко.

"Юридически доказать, что это идет из команды (Порошенко. — Ред.), — невозможно. Но эта реклама есть, она дорого стоит, на нее тратят десятки тысяч долларов только на прямую оплату Facebook", — сказал Фещенко.

Он пояснил, что сейчас политические игроки уже научились обманывать Facebook.

"Facebook сейчас требует авторизацию, идентификацию лица, платит за рекламу, но научились ее обходить. Например, рекламу "министерства барыг" оплачивает "министерство барыг", несуществующая организация. Такие организации уже научились обходить даже правила Facebook", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он призвал их объединиться для общего будущего и не делиться из-за разногласий.

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