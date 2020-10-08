Зеленский: мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов

Украина подписала с Великобританией Меморандум о взаимопонимании, который позволит получить кредит в размере до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов.

"В соответствии с Меморандумом, UK Export Finance возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта. UKEF сможет предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов", – сказано в заявлении.

Поддержку UKEF смогут привлечь конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины.

"Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинско-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, эти средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

Владимир Зеленский высоко оценил результат визита в Британию. Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, Украина и Великобритания 8 октября подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Документ, подписанный во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон, заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.