Бюджет Украины оказался под угрозой масштабного удара, который может привести страну к огромному дефициту. Нехватка средств способна парализовать не только медицину, но и все сферы жизни. Речь идет о том, что ряд фракций ВР – кто под влиянием "теневиков" и олигархов, кто – преследуя свои конъюнктурные политические интересы, пытается отложить запуск обязательных кассовых аппаратов и при этом увеличить лимиты для физлиц-предпринимателей. Этими "благими намереньями" устлана дорога к разрастанию теневого сектора и падению налоговых поступлений в бюджет. После чего гражданам Украины скажут, что денег на повышение минималки нет, на повышение пенсий – тоже, можно только повысить стоимость коммуналки.

Почему парламентское большинство и оппозиция боятся бороться с тенью и не боятся повышать стоимость жизни обычных граждан, – разбирался OBOZREVATEL.

"Часть "Слуг народа", "Европейская солидарность", "За Майбутне" проявили свои худшие качества, и фактически превратились в "одинаковых подонков", написал на своей странице Facebookглава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, тем самым продолжив дискуссию о тех коррупционных подходах, на основании которых власть пытается верстать бюджет следующего года. В частности, депутаты в разгар пандемии, похоже, пытаются убить бюджет Украины – окончательно загнать страну в тень, отменив обязательные кассовые аппараты для физлиц-предпринимателей и значительно увеличив для них лимиты оборотов (подробнее об этом читайте здесь).

Так, физлица-предприниматели платят в бюджет как минимум более 20 млрд грн в год. Если законы по "единщикам" были бы выписаны справедливо, без "схематозной" части, то сумма поступлений в государственный бюджет была бы в несколько раз выше. Ведь большинство предприятий торговли, многие другие бизнеса "оптимизируюся" через единщиков. И если обычное предприятие платит 18% налога на прибыль, а еще 20% НДС, физлицо-предприниматель (ФЛП) платит всего лишь единый налог в размере около тысячи гривен, или же 5% (для тех, у кого не ограничено количество сотрудников и оборот от 7 млн).

Львиная доля "единщиков" уже превышает лимит по обороту (это можно легко выявить, введя обязательные кассовые аппараты). Но популисты и коррупционеры во власти отказываются вводить кассовые аппараты, и при этом повышают "потолок" оборота, что ведет к одному - потере госбюджетом многих десятков миллиардов гривен.

Сегодня украинский бизнес во многих отраслях выглядит как картель многочисленных ФЛП, которые деформируют структуру экономики, создавая неравные условия для предприятий, работающих легально. Конечно, "единый налог" может существовать, но для реально мелкого бизнеса-самозанятых, тех, кто предоставляет услуги и работает сам на себя.

Знают ли народные депутаты об "оффшорных" схемах в структуре национальной экономики.

Несомненно. Почему голосуют?

Попробуем разобраться.

OBOZREVATEL уже публиковал поименный список политиков, которые поддержали катастрофическое решение. С этим списком можно ознакомиться чуть ниже. "За" 107 "слуг народа", 21 членов "Европейский солидарности", 18 – "Батькивщина", 17 – "Доверие", 7 членов "Голоса" и 11 внефракционных. К счастью, голосов для принятия решения не хватило, документ вернули в комитет, но через какое-то время его снова могут вынести на рассмотрение Верховной Рады. Всего несколько десятков голосов и страна окажется под угрозой банкротства.

"Как ни странно, а надежда на президента", – подытожил Михаил Бродский. В то время, когда страна находится в экономическом кризисе, рецессия наблюдается по всему миру, а пандемия с каждым днем приобретает катастрофических масштабов:

Так почему же депутаты пытались провести решение за сохранение налоговых дыр.

"Слуги", похоже, служат олигархам и "теневикам". Они осознали, в политике им оставаться не долго, поэтому пользуются хорошим шансом повысить свою "ликвидность".

"Европейская солидарность", к сожалению, метается между популизмом и желанием довести страну до банкротства. Им и выгодно, чтобы власть полностью провалила бюджет и окончательно расписалась в своей беспомощности. Хотя у них есть люди, которые должны понимать, к чему приведет уничтожение бюджета. Правда, Нина Южанина? Вы то уж точно знаете, к чему приведут подобные законопроекты, но не только не останавливаете своих коллег, но наоборот – пытаетесь возглавить этот шабаш.

"Майбах", как назвал его Владимир Зеленский, сам заинтересован в таких законах, потому что его депутаты – первые выгодополучатели, бенефициары процесса "поддержки самозанятых" (назовем это так).

ОПЗЖ, как и "Майбах", являются бенефициарами защиты "малого бизнеса", но при этом не прочь и расшатать ситуацию в Украине, поскольку в их избирательную копилочку тожеупадут осколки рейтинга действующей власти.

"Батькивщина", которая гордится созданием "единого налога" будто специально не замечает, как их "поддержка мелкого бизнеса" превратилась в петлю на шее государства.

А "Голос", как мы считали – голос цивилизованного либерального мира, тоже присел на кривую козу популизма и социальной демагогии. Если вы ради этого шли в парламент, то лучше бы сохранили Пинчуку десяток-второй миллионов гривен.

Все мы стали заложниками популизма, глупости, недальновидности, а также – воровской психологии. Популисты стали соучастниками "теневиков", а к ним примкнули реваншисты.

Господа, мы все забыли о том, что любое государство основывается на нескольких незыблемых принципах. И один из них: не платить налоги – стыдно! Государство ОБЯЗАНО собирать налоги со всех, и распределять их на ОБЩИЕ нужды.

В Польше, которая сейчас по темпам роста экономики занимает одно из лидирующих мест в ЕС, для мелкого бизнеса установили налог в 9%. И это при том, что платят все, а еще есть подоходный налог, социальный взнос. У нас же "единщики" первых двух групп платят меньше, чем любой работающий, а на третьей группе – всего 5%. Но в ЕС (не порошенковский, а настоящий), в отличие от Украины, не возможно скрыть реальный оборот. Таксист, продавец булочек на улице – все работают с чеками. Все легально и прозрачно.

Почему мы хуже Польше? Почему им создали единые правила, а мы, украинцы, не достойны этого?

Нигде в ЕС, куда нас ведут наши власть имущие, невозможно купить товар на улице, и не получить чек. "Купили с коллегой жаренные каштаны в Загребе, так и там нам сразу же выдали чеки", – вспоминает экс-министр соцполитики Андрей Рева.

В Норвегии уличные продавцы вообще перестали принимать наличку! Расплатиться можно только картой, тебе сразу же выдадут чек, никаких скрытых бухгалтерий, все платят честно. Это не просто обязанность, это честь – зарабатывать и платить налоги в СВОЕЙ стране.

В Германии подоходный налог (Einkommensteuer) в 14% платит весь бизнес. Там нет "особых" физлиц-предпринимателей, которые могут скрывать обороты и платить столько, сколько не хватит даже на одну минимальную пенсию.

Самозанятые имеют право на льготы, это честно и справедливо. Но сейчас физлица-предприниматели с единым налогом превратились в раковую опухоль на теле Украины. И вместо того, чтобы оперировать, целый ряд фракций предлагает окончательно добить страну.

И если популизм полностью завладел Верховной Радой, в этой ситуации последняя надежда осталась только на президента Зеленского. Это шанс доказать, что страна важнее популизма. Политики же превратились в врача, который не просто боится сделать больно, но и лечит рак конфетами – своим бессовестным популизмом.

OBOZREVATEL публично в своей публикации, а также письменно в журналистских запросах обращается к лидерам депутатских фракций, президенту и премьер-министру с требованием дать свою оценку губительной инициативе ряда народных депутатов и не допустить полного коллапса.