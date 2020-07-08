Зеленский внес изменения в декларацию: указал крупную сумму денег

Президент Украины Владимир Зеленский внес в декларацию за 2020 год доход от продажи имущества.

Такая информация следует из его декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что президент Украины получил доход на сумму 14,47 млн грн. Согласно информации, 2 июля имущество Зеленского приобрела Валентина Кисель.

В частности, украинский лидер получил 1,356 млн гривен от продажи земельного участка, и 12,114 млн от продажи недвижимого имущества. При этом Зеленский не указал, какое именно недвижимое имущество было продано.

Декларация Зеленского (Сайт НАПК)

Декларация Зеленского (Сайт НАПК)

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Зеленский опубликовал декларацию о доходах, которые за год составили 28,6 млн грн. В госбюджет глава Украины уплатил 3,6 млн грн. Также Зеленский избавился от акций четырех торговых марок, зарегистрированных в РФ.

7 июля Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства.

В тот же день НАПК выписало Зеленскому два административных протокола.