Зеленский хочет объединить запад и восток Украины большой дорогой

К 30-летию независимости восток и запад в Украине планируют завершить строительство крупного запорожского моста, который объединит восток и запад страны большой дорогой.

Об этом сказал глава государства Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье, сообщает Офис президента. Всего к этой дате готовится "несколько инфраструктурных побед", уточнил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Одна из них запорожский мост. Мы хотим объединить запад и восток одной большой дорогой", – сказал Зеленский.

Также во время визита в Запорожье президент побывал на предприятиях "Мотор Січ" и "Искра".

Запорожский мост строится уже 16 лет. Он имеет длину 9 км, состоит из шести транспортных развязок, в их составе – 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Ранее Зеленский объявил о "Большой стройке" в Украине. Что это такое?

"Большая стройка" – это совместная программа президента Украины и Кабмина, которая предусматривает инфраструктурную модернизацию Украины.

Так, в стране планируют выполнить масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог. До конца года должны построить минимум 100 садов, 100 школ, 100 стадионов, 200 новых приемных отделений больниц и не менее 4 тыс. км дорог по всей Украине.

Кроме новых объектов инфраструктуры, реализация программы должна создать 150 000 новых рабочих мест.

Программа стартовала 1 марта, однако на 68 объектах в 17 областях были начаты дорожные работы еще в феврале. С полным перечнем дорог, на которых уже стартовали работы, можно ознакомиться на сайте Кабинета министров Украины.

Объекты, которые нужно построить или отремонтировать, определяла непосредственно действующая власть каждой области. Затем согласовывала перечень с Министерством развития общин и территорий.

Отдельно области согласовывали с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Так, представители исполнительной власти полностью возложили ответственность за выполнение программы на глав облгосадминистраций.

С проектом уже связаны несколько скандалов. В частности, средства для него хотели взять из коронавирусного фонда, а также из денег, предназначенных бюджетом для лечения онкобольных.

Как сообщал OBOZREVATEL, фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива обвинил ОПУ в манипулировании данными опроса об отношении украинцев к президентской инициативе "Большая стройка".

Речь идет о ложном утверждении, что якобы 93% граждан назвали эту программу главным позитивным событием года, а на самом деле реальная цифра составляет 10,5%.