Зеленский дважды вызывал Смолия, грубил и требовал отставки, – журналист
Зеленский якобы дважды требовал от Смолия написать заявление.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля якобы дважды встречался с главой Национального банка Яковом Смолием и требовал написать заявление об отставке.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Петр Шевченко. По его словам, во время второй встречи президент грубил главе НБУ.
"По данным осведомленных источников, вчера в Офисе президента было две встречи Смолия с президентом. На первой Зеленский согласился, что Смолий подаст в отставку после принятия постановления ВР по НБУ. Затем он вызвал его на вторую встречу, отменил договоренности и начал грубить Смолию, потребовав сразу написать заявление. Текст заявления продиктовал Смирнов", – отметил Шевченко.
Зеленский якобы дважды требовал от Смолия написать заявление (Facebook Петра Шевченко)
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.