Зеленский дважды вызывал Смолия, грубил и требовал отставки, – журналист

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля якобы дважды встречался с главой Национального банка Яковом Смолием и требовал написать заявление об отставке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Петр Шевченко. По его словам, во время второй встречи президент грубил главе НБУ.

"По данным осведомленных источников, вчера в Офисе президента было две встречи Смолия с президентом. На первой Зеленский согласился, что Смолий подаст в отставку после принятия постановления ВР по НБУ. Затем он вызвал его на вторую встречу, отменил договоренности и начал грубить Смолию, потребовав сразу написать заявление. Текст заявления продиктовал Смирнов", – отметил Шевченко.

Зеленский якобы дважды требовал от Смолия написать заявление (Facebook Петра Шевченко)

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