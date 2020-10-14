Зеленский должен немедленно уволить замешанного в коррупции главу НКРЕКП, – Ляшко

Коррупционные интересы председателя НКРЕКП Валерия Тарасюка приводят к необоснованному росту тарифов и президент Владимир Зеленский должен немедленно уволить его от возанимаемой должности.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявил Олег Ляшко.

"Каждый украинец платит из своего кармана за коррупцию НКРЕКП и за их некомпетентную коррупционную деятельность. Председатель НКРЕКП назначен президентом Украины. Зеленский, который всегда рассказывает, что он на стороне людей, должен немедленно уволить Тарасюка", – заявил лидер "Радикальной партии Олега Ляшко".

Политик подчеркнул, что семья главы НКРЕКП Тарасюка обогащается на энергетическом рынке через своего собственного трейдера электрической энергии компанию "Эф энд Эм Украина", которой управляет его родной брат.

"Председатель НКРЕКП через своего родного брата фактически занимается коррупцией, потому что там прямой конфликт интересов. Один брат руководит и устанавливает тарифы, а другой брат торгует электроэнергией. Ну разве не понятно, что это чистый заговор и коррупция. Где правоохранительные органы, почему они это не расследуют и почему они не привлекают к ответственности за такие вещи", – отметил Ляшко.

Напомним, на 7 октября НАЗК начало проверку главы НКРЕКП Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике.

Эти факты обнаружили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЕКП руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЕКП работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года. Временная следственная комиссия обратилась в СБУ для проверки обстоятельств этих визитов.