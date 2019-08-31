Зеленский дал украинцам громкое обещание по коммуналке

Перед новым Кабинетом министров стоит задача уменьшить стоимость коммунальных услуг для украинцев, в случае же провала правительство распустят.

Такое заявление сделал в интервью ко 100 дням президентства в эфире канала "1+1" глава Украины Владимир Зеленский.

"Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все что смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что человек получает пенсии или зарплаты, платит за коммуналку. Это же вопрос. И такая структурная проблема, структурная задача ставится перед новым правительством. Смотри, коммуналка может быть такой же – рыночные цены, прочее – тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату. То есть мы говорим о проценте. Не может 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от суммы, которую получает человек, платить за коммуналку. Ну просто не может. Умрет человек. Зачем мы работаем, для кого, зачем эти сложные экономические формулы?" – отметил президент.

Зеленский дал обещание по коммуналке bigmir.net

Кроме того, Зеленский заверил, что Кабмин знает о его позиции и уже "что-то готовит".

"Такая же история готовится по поводу кредитования. Чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят формат, чтобы в 2020 году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю. Потому что я понимаю, что такое 17-18%. Просто невозможно платить такой кредит", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, почему не ездит на работу на велосипеде.

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