Зеленский дал старт большой приватизации в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

"Президент Украины подписал закон об отмене списка объектов, запрещенных к приватизации. Этот закон у нас действовал с 1999 года", – сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, 28 октября.

"На протяжении последних лет это был один из наибольших барьеров, который не позволял запустить по-настоящему большую приватизацию в Украине", – подчеркнула она.

Напомним, 2 октября Верховная Рада отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний.

Документ содержит два главных пункта, где в первом Рада отменила список с объектами, которые нельзя приватизировать, в том числе транспортной инфраструктуры, железной, угольной и энергетической промышленности.

Вторым пунктом депутаты внесли изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Таким образом, Кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен будет разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский в США рассказал о запуске приватизации, призвав бизнесменов "к участию в наших открытых аукционах".

Президент обратил внимание на то, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.

Также в команде президента заявляли, что большие государственные компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям.

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