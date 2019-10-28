Зеленский дал старт большой приватизации в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.
"Президент Украины подписал закон об отмене списка объектов, запрещенных к приватизации. Этот закон у нас действовал с 1999 года", – сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, 28 октября.
"На протяжении последних лет это был один из наибольших барьеров, который не позволял запустить по-настоящему большую приватизацию в Украине", – подчеркнула она.
Напомним, 2 октября Верховная Рада отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний.
Документ содержит два главных пункта, где в первом Рада отменила список с объектами, которые нельзя приватизировать, в том числе транспортной инфраструктуры, железной, угольной и энергетической промышленности.
Вторым пунктом депутаты внесли изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества".
Таким образом, Кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен будет разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.
Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский в США рассказал о запуске приватизации, призвав бизнесменов "к участию в наших открытых аукционах".
Президент обратил внимание на то, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.
Также в команде президента заявляли, что большие государственные компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям.
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