"Зеленский дал сигнал": в Украине объявили о запуске масштабной реформы

Президент Владимир Зеленский поручил запустить в Украине полномасштабную большую приватизацию еще до конца 2019 года.

Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Виталий Трубаров. По его словам, ведомство уже разработало программу действий на 5 лет.

"Втечение которых процесс приватизации будет завершен в целом, аренда государственного имущества получит новый закон и рыночные механизмы регулирования, а оценочная деятельность, регулятором которой является фонд, получит качественные изменения", – сказано в сообщении.

Он также отметил, что у нынешнего главы государства есть политическая воля для запуска масштабной приватизации. Трубаров также назвал шаги, которые для этого необходимо предпринять:

Кабинет Министров - до 30 сентября должен утвердить инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: ОПЗ, Угольная компания "Краснолиманская", "Индар", завод "Электротяжмаш", "Объединенную горно-химическую компанию".

Правительство своим распоряжением должно передать в управление Фонда еще примерно 20 крупных предприятий для приватизации.

Министерства и ведомства должны передать уже утвержденные для продажи предприятия в Фонд, которые годами "содержатся" и не передаются на приватизацию. Таких предприятий – более 30.

Также Кабмин должен обязать министерства провести полную ревизию государственного имущества и передать в Фонд все то, что подлежит приватизации.

Необходимо также и решение правительства относительно оптимальных сроков приватизации облэнерго с учетом закона "О рынке электрической энергии".

Зеленский поручил ускорить приватизацию госпредприятий

"От Верховной Рады Фонд ожидает рассмотрения законопроекта о сокращении списка объектов, запрещенных к приватизации, а также на рассмотрение проектов законов о реорганизации спиртовой отрасли. Если в сентябре Кабинет Министров утвердит инвестиционных советников как первый шаг к запуску большой приватизации, то на первые продажи можно выйти еще в конце этого года", – отметил Трубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года МЭРТ обнародовало список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и "Центрэнерго".

В октябре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил стартовую цену продажи 78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

А в декабре 2018 года стало известно, что должен состояться аукцион по приватизации ПАО "Центрэнерго", который является одним из крупнейших лотов в истории Украины. Стартовая цена составляла почти 6 млрд грн.

Но потом появилось сообщение, что торги по приватизации компании были сорваны.

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