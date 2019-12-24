Зеленский дал Арахамии еще одну высокую должность

Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назначен секретарем Национального инвестиционного совета.

Соответствующий указ №950 от 24 декабря подписал президент Украины Владимир Зеленский. Заместителем Арахамии назначена замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, а советником – Бесик Сихарулидзе.

В состав Совета также вошли премьер-министр Алексей Гончарук, заместитель главы ОП Игорь Жовкла, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр энергетики Алексей Оржель, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, а также гендиректор южнокорейской компании "POSCO International Corp." Ким Янг-Санг.

Этим же указом Зеленский вывел из состава Нацинвестсовета экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-вице-премьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Давид Арахамия Главком

Как писал OBOZREVATEL, ранее Арахамия заявил о проблемах "Слуги народа" из-за запуска рынка земли.

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