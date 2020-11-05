Зеленский через СНБО ввел финансирование на 270 млрд нацбезопасности в 2021-м

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о предложениях к проекту Государственного бюджета на 2021 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины. На такие цели должно быть выделено не менее 267 миллиардов гривен.

Соответствующий указ №486/2020 он подписал 5 ноября. Его текст, а также самого решения Совета нацбезопасности и обороны, вступившее в силу в этот же лень, обнародованы на сайте главы государства. Контроль за выполнением второго будет возложен на секретаря СНБО.

Согласно документам, Совет национальной безопасности и обороны предложил Кабинету министров Украины предусмотреть во время доработки законопроекта о госбюджете на 2021 год расходы в объеме не менее 5,93% от ВВП для сектора безопасности и обороны страны.

Тогда как финансирование сектора безопасности и обороны должно быть предусмотрено в объеме не менее 267 250,9 млн грн, в том числе не менее 233 111,2 млн грн из общего фонда, 14 139,7 млн грн – из специального фонда госбюджета.

Помимо этого, поручено предусмотреть право Кабмина по предоставлению государственных гарантий в объеме до 20 000 млн грн для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Приоритетными направлениями финансирования в 2021 году определены:

развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО;

выполнение мер по разработке, подготовке к производству и закупке новых образцов вооружений и военной техники, в том числе ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии;

выполнение работ по реализации исследовательских проектов и создания новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны;

внедрение информационно-аналитических систем в оборонно-промышленном комплексе.

К приоритетным направлениям отнесено:

обеспечение готовности Объединенных сил;

усиление системы противовоздушной обороны;

развитие Военно-Морских сил;

усиление разведывательных возможностей;

реализацию государственной политики в сфере госбезопасности;

усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом;

реализацию социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, прежде всего, устранение диспропорций в размерах их денежного обеспечения.

Кроме того, решением СНБО поручается предусмотреть в проекте госбюджета расходы центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную военно-промышленную политику, для выполнения государственных программ реформирования оборонно-промышленного комплекса, а также развития оборонных технологий на уровне до 0,5% ВВП. В том числе на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, развитие перспективных оборонных технологий и преодоление разрыва между фундаментальными исследованиями и их использованием в оборонно-промышленном комплексе и в военной сфере. Так, речь идет о:

проведении исследований, прикладных научных и научно-технических разработок;

выполнении работ по государственным целевым программам и государственным заказам;

подготовке научных кадров и финансовой поддержке развития научной инфраструктуры на уровне не менее 125 млн грн, в том числе 45 млн грн на финансирование системы специальной информации;

о проведении работ по реализации проектов по выполнению научных исследований и разработок и разработке новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны Украины на уровне не менее 300 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты не смогли с первого раза проголосовать за изменения в Бюджетный кодекс – бюджетообразующий законопроект №4100. На пленарном заседании ВРУ утром 5 ноября документ вернули на доработку соответствующим парламентским комитетом. А при повторном первом чтении на внеочередном заседании в этот же день парламентарии 253 голосами таки приняли законопроект.