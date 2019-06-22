"Здравствуй, советская "Берёзка": россиян разгневали очередные поблажки для чиновников

В сети осудили предложение Министерства финансов России об открытии магазинов "для дипломатов".

Как отметил блогер Проф. Преображенский в Twitter, в таких специальных магазинах смогут совершать покупки только те, кто получит акредитацию в МИД РФ.

"Минфин предложил открыть магазины "для дипломатов". Покупки там смогут совершать те, кто получит аккредитацию в МИДе. А вы, холопы, думали, что "элита" и дальше будет ходить в одни магазины с вами и отказывать себе в санкционке? Ага, щас. Снова здравствуй, советская "Берёзка", - сказано в сообщении.

Минфин предложил открыть магазины "для дипломатов".

Покупки там смогут совершать те, кто получит аккредитацию в МИДе.

А вы, холопы, думали, что "элита" и дальше будет ходить в одни магазины с вами и отказывать себе в санкционке?

Ага, щас.

Снова здравствуй, советская "Берёзка". — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 21 червня 2019 р.

В сети сначала восприняли заявление Минфина как шутку.

Потом многие раскритиковали ситуацию: "Наши червяки всё стерпят", "Здравствуй совок....", "Там и кокс будет, не дорого...", "Не, ну Владимир Владимирович же почитает Советский Союз- вот и тенденции развивает в этом же направлении", "Как тот анекдот прям, что ни делают, все танк получается. Что ни делают, получается совок", "А для обычного рабонаселения - карты помоек. Норм", "Будут продавать санкционочку, ведь даже президент в курсе, что хамон должен быть испанским, а пармезан - итальянским".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России провели рейды против санкционной продукции, что высмеяли пользователи сети. В частности, в результате проверки была выявлена партия голландского сыра весом в 5 килограмм, которую в итоге уничтожили с помощью спецтехники.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.