"Здорово прижало": в Крыму подняли на смех идею о водоснабжении

В оккупированном Крыму ищут способы водоснабжения региона. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил один из самых сложных способов решить проблему полуострова.

По его словам, из России на территорию Украины поступает в среднем около 15 куб. км воды в год через реки Днепровского бассейна, пишет в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

"Если власти Украины не образумятся, то может стать реальностью использование части этого стока для пополнения водных ресурсов Оки, Волги и Дона, а также нужд населения Крымского полуострова", – заявил Лужков.

В частности, он предложил изъять на территории России часть стока притока Днепра и Десны и направить его в бассейн Оки, а далее – в Волгу и Дон с последующей перекачкой через Керченский пролив в концевую часть Северо-Крымского канала.

Бывший мэр Москвы предложил один из самых сложных способов решить проблему

Соответствующую идею высмеяли в социальных сетях.

"Лужков предложил отбирать у Украины притоки воды Днепра и Десны, перекачивать их в Оку, Волгу и Дон, а впоследствии переправлять в Крым через Керченский пролив. Гениально же!" – иронизирует КРЫМский бандеровец.

"Зашевелились. Видать здорово прижало", – отметил Борис Бубис.

"Как-то подозрительно близко и скромно. Намного больше смогут распилить, если начнут делать переброску откуда-нибудь из Байкала", – резюмировал Wasily Crimea.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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