Цена на нефть не смогла пробить психологическую отметку: в чем причина

Последние заявления президента США Дональда Трампа о снятии карантинных мер в стране привели к тому, что цены на нефть марки Brent в пятницу, 17 апреля, начали расти, преодолев отметку в $28, при этом нефть WTI продолжила дешеветь и торгуется ниже $20.

Согласно данным торговых площадок, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,23% — до 28,44 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — опустилась на 2,32%, до 19,41 доллара за баррель.

План Трампа, обнародованный в четверг, представляет собой рекомендации властям штатов и муниципалитетов, то есть изначально он необязателен к исполнению. Президент США подчеркнул, что ограничения, введенные из-за коронавируса, будут отменяться в каждом штате по решению властей, исходя из текущей ситуации.

"Цены на нефть растут после того, как президент Трамп выпустил руководящие принципы, согласно которым часть страны откроется намного раньше, чем кто-либо ожидал", — отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя.

В то же время давление на цены по-прежнему оказывают ожидания сохранения существенного дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти, даже несмотря на принятые ОПЕК+ меры по сокращению добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне.

Нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.