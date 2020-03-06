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6 марта • обновлено в 13:56
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Заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым разозлило сеть: реакции

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Заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Украина будет поставлять воду в оккупированный Крым для нужд населения, а не промышленности или военных объектов, вызвало бурную реакцию в соцсетях.

OBOZREVATEL представляет наиболее яркие высказывания по этому поводу.

Бывший глава МИД Павел Климкин, в частности, считает, что с такой политикой нового правительства санкции с России по Крыму будут постепенно сниматься, хотя формально территория полуострова будет считаться аннексированной.

"Постоянные "тестовые шарики" относительно подачи воды в Крым - это желание "убить двух зайцев": угодить РФ для дальнейшей нормализации отношений и использовать благоприятное, к сожалению, отношение многих украинцев к восстановлению водоснабжения Крыма, которые не понимают, что начало по воде - это не начало деоккупации, а ее конец", - подчеркнул бывший министр.

Вода в Крым

Вода в Крым

Журналист Павел Казарин был более лаконичен, однако придерживается того же мнения. Он считает, что новый Кабмин пытается угодить Кремлю.

"По-моему, эти ребята только что вырвали Украину из контекста: "Владимир Владимирович, мы дарим вам это сейчас, но это на день рождения", - написал журналист.

Еще один журналист Роман Цимбалюк высказал мнение, что премьер Шмыгаль собирается упростить жизнь оккупационным властям в Крыму.

"На сэкономленные деньги они поставят танков на Донбасс в рамках проекта "мы симпатизируем", - добавил он.

Политолог Евгений Магда неоднозначно прокомментировал выступление главы правительства, подчеркнув что "опытному человеку легко найти толкование фразе "Вода - инструмент деоккупации".Теперь попробуйте со словосочетанием "пролитая кровь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым.

Позже он пояснил, что имел в виду своим заявлением.

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Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Крым без воды
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