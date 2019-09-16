Главная Новости
16 сентября • обновлено в 11:45
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Заводы стоят": Цимбалюк рассказал, до чего Россия довела оккупированный Донбасс

858 Читать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что Российская Федерация распилила заводы, фабрики и остановила металлургические комбинаты на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Я смотрю на Донбасс и вижу, что не особо. Наши российские братья умеют превращать добро в г*вно. Распилить заводы, фабрики, остановить металлургические комбинаты", – сообщил Цимбалюк на своем YouTube-канале.

По его словам, России плевать на оккупированный Донбасс и его промышленность.

Новости
"Все по русским методичкам": сеть высмеяла пропаганду "ДНР" об Украине

Кроме того, заводы в "Л/ДНР" составляют конкуренцию российским предприятиям на мировом рынке.

"Этим лопухам будут рассказывать, что "Бандера придет и всех украинизирует", а заводы донецкие стоят. Вот и все".

Цимбалюк заявил, что России плевать на оккупированный Донбасс и его промышленность

Цимбалюк заявил, что России плевать на оккупированный Донбасс и его промышленность

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel