Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что Российская Федерация распилила заводы, фабрики и остановила металлургические комбинаты на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Я смотрю на Донбасс и вижу, что не особо. Наши российские братья умеют превращать добро в г*вно. Распилить заводы, фабрики, остановить металлургические комбинаты", – сообщил Цимбалюк на своем YouTube-канале.

По его словам, России плевать на оккупированный Донбасс и его промышленность.

Кроме того, заводы в "Л/ДНР" составляют конкуренцию российским предприятиям на мировом рынке.

"Этим лопухам будут рассказывать, что "Бандера придет и всех украинизирует", а заводы донецкие стоят. Вот и все".

Цимбалюк заявил, что России плевать на оккупированный Донбасс и его промышленность

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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