"Заводы проданы": из Украины уходит крупная международная компания

Один из крупнейших в мире производителей строительных материалов – немецкая компания HeidelbergCement – продала цементные заводы в Украине.

"Мы не считаем продажу активов одной компанией другой сигналом о снижении инвестпривлекательности в Украине. Но не следует забывать тот общеизвестный факт, что в течение конфликта на востоке страны компания потеряла контроль над двумя своими важными заводами", – заявили в Немецко-украинской промышленно-торговой палате AHK Ukraine, передает "Дело".

ЧАО "Хайдельберг Цемент Украина" контролирует два цементных завода – в Кривом Роге и Каменском. Третье предприятие находится около оккупированного Енакиево. Также у его дочернего ООО был завод по производству бетона в Луганске.

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Новыми владельцами стали структуры, связанные с инвестбанкиром Игорем Мазепой. Общее собрание акционеров уже отозвало с должностей главу Набсовета Эрнеста Элито и секретаря Вольфрама Гертнера, а также уволило членов НС Альберта Шойера, Кристиана Микли и Роберта Брейера.

Новыми членами Набсовета стали генеральный директор ООО "Конкорд Кепитал" Игорь Мазепа и заместитель управляющего директора департамента инвестиционно-банковских услуг "Конкорд Консалтинг" Игорь Сотник.

Помимо них в Набсовет также вошли корпоративный секретарь ПАО "Концерн "Галнафтогаз" Андрей Костюк, директор ООО "Волынь-Экотепло" Андрей Сорокивский, а также руководитель управления закупок ПАО "Концерн "Галнафтогаз" Олег Даниляк.

Новыми владельцами стали структуры, связанные с инвестбанкиром Игорем Мазепой "Дело"

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая Кабинет министров изменил список запрещенных к ввозу в Украину товаров из Российской Федерации.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, среди запрещенных к ввозу на территорию Украины будут: промышленные товары; сельскохозяйственная продукция; автомобили; цемент (портландцемент, глиноземный цемент, цемент шлаковый, сульфатостойкий цемент и подобные гидравлические цементы); фанера (клееная, панели фанерованые и аналогичные материалы из слоеной древесины).

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