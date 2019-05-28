ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Заводы под угрозой остановки": Крым обратился к России из-за санкций

4.2тЧитать материал на украинском

Производители оккупированного Крыма попросили Торгово-промышленную палату Российской Федерации помочь сгладить негативные последствия санкций, в которых вынужден работать местный бизнес.

Больше всего компании страдают от недостатка банковских ресурсов и необходимости искать посредников в России, сообщает RG.RU.

По словам главы Севастопольской торгово-промышленной палаты Людмилы Вишни, многим компаниям из-за санкций пришлось уехать из Крыма.

Новости
"Недоливают": в Крыму пожаловались на проблемы с едой

"Происходит отток предпринимателей, а оставшиеся ищут выходы самостоятельно. Заключают договоры с фирмами-посредниками, чтобы оформить через них сертификаты происхождения для экспорта продукции", – заявила она.

При этом от контактов с крымскими производителями стали отказываться не только иностранные компании, но и российские.

"К примеру, в апреле севастопольские виноделы получили уведомление от российского производителя бутылок, который отказал им в поставке стеклотары, – крупные винзаводы оказались под угрозой остановки", – сообщила Вишня.

Глава Севастопольской торгово-промышленной палаты подчеркнула, что крымские предприниматели сетуют, что таким образом оказались под двойными санкциями, и эта бизнес-среда не способствует развитию экономики.

Компании страдают от недостатка банковских ресурсов и необходимости искать посредников

Компании страдают от недостатка банковских ресурсов и необходимости искать посредников

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
18
Смешно
20
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения