"Заводы под угрозой остановки": Крым обратился к России из-за санкций

Производители оккупированного Крыма попросили Торгово-промышленную палату Российской Федерации помочь сгладить негативные последствия санкций, в которых вынужден работать местный бизнес.

Больше всего компании страдают от недостатка банковских ресурсов и необходимости искать посредников в России, сообщает RG.RU.

По словам главы Севастопольской торгово-промышленной палаты Людмилы Вишни, многим компаниям из-за санкций пришлось уехать из Крыма.

"Происходит отток предпринимателей, а оставшиеся ищут выходы самостоятельно. Заключают договоры с фирмами-посредниками, чтобы оформить через них сертификаты происхождения для экспорта продукции", – заявила она.

При этом от контактов с крымскими производителями стали отказываться не только иностранные компании, но и российские.

"К примеру, в апреле севастопольские виноделы получили уведомление от российского производителя бутылок, который отказал им в поставке стеклотары, – крупные винзаводы оказались под угрозой остановки", – сообщила Вишня.

Глава Севастопольской торгово-промышленной палаты подчеркнула, что крымские предприниматели сетуют, что таким образом оказались под двойными санкциями, и эта бизнес-среда не способствует развитию экономики.

Компании страдают от недостатка банковских ресурсов и необходимости искать посредников

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

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