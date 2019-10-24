Завод "Укроборонпрома" в пять раз переплатил фирмам заместителя Богдана

ГП "Завод 410 ГА" госконцерна "Укроборонпром" заплатил двум юридическим компаниям почти в пять раз больше, чем была общая сумма исковых требований, для защиты которых были наняты юристы.

Соответствующие юридические фирмы связаны с Андреем Смирновым – заместителем председателя Офиса президента Андрея Богдана, сообщают "Наші гроші".

В частности, при проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности завода за период с 1 марта 2016 года по 1 апреля 2019 года выявлены нарушения на общую сумму 1,7 млн грн.

"По результатам принятия неэффективных управленческих решений, ГП "Завод 410 ГА" в период, который подлежал ревизии, оплачено адвокатскому объединению "Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" и ООО "Первая Украинская юридическая компания" за предоставленные юридические услуги 760 тыс. грн, что в 4,75 раза превышает сумму иска, то есть разница между суммой иска и фактически уплаченными средствами за предоставление юридических услуг составляет 600 тыс. грн", – говорится в постановлении следственного судьи Печерского райсуда Киева.

Учредителями адвокатского объединению "ЮФ "Ильяшев и Партнеры" является Михаил Ильяшев и Роман Марченко.

Следствие установило, что АО "ЮФ "Ильяшев и Партнеры" имеет значительный опыт юридического обслуживания ГП "Завод 410 ГА", в частности относительно представительства предприятия по вопросам трудового права.

Учредителями ООО "Первая Украинская юридическая компания" является Андрей Пенчарский из Киева и Андриан Пельо из г. Белз Львовской области, который является экспертом по оценке имущества.

Руководителем "Первой Украинской юридической компании" с мая этого года стала Ольга Смирнова, мать заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова.

Управляющий партнер компании – Зоряна Пелех. Она вместе со Смирновой является нынешними основателями ООО "Дешарт Партнерс", основателем и руководителем которого ранее был Андрей Смирнов.

Завод "Укроборонпрома" в пять раз переплатил фирмам заместителя председателя Офиса президента Андрея Богдана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект закона 10248, который предусматривает ликвидацию "Укроборонпрома".

Авторы документа указывают, что неэффективное управление госпредприятиями, которые входят в состав "Укроборонпрома" влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!