"Зависимы от России": в Европе забили тревогу из-за нефтепровода Путина

Россия использует нефтепровод "Дружба", чтобы поставить страны Центрально-Восточной Европы в экономическую зависимость от российской нефти.

В частности, в 2007 году россияне остановили поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора с Беларусью, заявил польский журналист Матчей Заневич, передает inotv.

Предметом конфликта стала попытка введения Минском транспортной таможенной пошлины на нефть. При этом остановка поставок коснулась не только Беларуси, но и Польши, Германии, Чехии, Словакии. Это вынудило Минск пойти на уступки и продать россиянам большинство акций в транзитной системе.

При этом журналист отмечает, что самую большую трещину в "Дружбе" дал хлорный кризис. В апреле 2019 года Россия поставила нефть, содержащую органические соединения хлора в количестве, в несколько раз превышающем норму.

Нефть поступила в нефтеперерабатывающий завод в город Мозырь, где привела к моментальной коррозии одного из трубопроводов.

Кризис привел к проблемам в функционировании нефтехимической промышленности во всём регионе.

Польша благодаря имеющимся резервам, быстрой реакции, а также политике диверсификации безболезненно пережила период от появления загрязненного сырья до возобновления поставок чистой нефти. Больше всего кризис почувствовала полностью зависимая от российских поставок Беларусь.

"Нельзя забывать о том, что нефтепровод возник не для того, чтобы строить "дружбу" между Россией и ее западными соседями. Целью "Дружбы" была, прежде всего, экономическая зависимость региона от СССР, и такую роль она играет до сих пор. Поэтому диверсификация поставок является ключевой для гарантирования стабильности работ польской, и не только, нефтехимической промышленности, а также всей экономики, которая является её важной составляющей", – резюмировал Заневич.

Россия использует нефтепровод "Дружба", чтобы поставить страны Центрально-Восточной Европы в экономическую зависимость от российской нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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