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18 октября • обновлено в 04:09
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"Зависимы от России": в Европе забили тревогу из-за нефтепровода Путина

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Россия использует нефтепровод "Дружба", чтобы поставить страны Центрально-Восточной Европы в экономическую зависимость от российской нефти.

В частности, в 2007 году россияне остановили поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора с Беларусью, заявил польский журналист Матчей Заневич, передает inotv.

Предметом конфликта стала попытка введения Минском транспортной таможенной пошлины на нефть. При этом остановка поставок коснулась не только Беларуси, но и Польши, Германии, Чехии, Словакии. Это вынудило Минск пойти на уступки и продать россиянам большинство акций в транзитной системе.

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При этом журналист отмечает, что самую большую трещину в "Дружбе" дал хлорный кризис. В апреле 2019 года Россия поставила нефть, содержащую органические соединения хлора в количестве, в несколько раз превышающем норму.

Нефть поступила в нефтеперерабатывающий завод в город Мозырь, где привела к моментальной коррозии одного из трубопроводов.

Кризис привел к проблемам в функционировании нефтехимической промышленности во всём регионе.

Польша благодаря имеющимся резервам, быстрой реакции, а также политике диверсификации безболезненно пережила период от появления загрязненного сырья до возобновления поставок чистой нефти. Больше всего кризис почувствовала полностью зависимая от российских поставок Беларусь.

"Нельзя забывать о том, что нефтепровод возник не для того, чтобы строить "дружбу" между Россией и ее западными соседями. Целью "Дружбы" была, прежде всего, экономическая зависимость региона от СССР, и такую роль она играет до сих пор. Поэтому диверсификация поставок является ключевой для гарантирования стабильности работ польской, и не только, нефтехимической промышленности, а также всей экономики, которая является её важной составляющей", – резюмировал Заневич.

Россия использует нефтепровод "Дружба", чтобы поставить страны Центрально-Восточной Европы в экономическую зависимость от российской нефти

Россия использует нефтепровод "Дружба", чтобы поставить страны Центрально-Восточной Европы в экономическую зависимость от российской нефти

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
нефть
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