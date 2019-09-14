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14 сентября • обновлено в 04:30
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"Завели в тупик": Россия забила тревогу из-за коллапса экономики

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономический рост в стране не превысит в этом году и одного процента.

Денег в бюджете много, бюджет профицитный (0,8% ВВП), Фонд национального благосостояния растет, на депозитах компаний лежат 28 трлн рублей, а экономического роста нет. Так обозначил проблему министр финансов Антон Силуанов, сообщает "Газета.ру".

По его словам, на Минфин сейчас оказывается значительное давление со стороны экспертов и общества.

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"Чего вы сидите на деньгах и не тратите?" – процитировал глава ведомства возмущение своих оппонентов.

Силуанов напомнил, что прогноз, составленный Минфином, по росту ВВП на следующий год – 2%. Однако на самом деле проект бюджета на будущий год рассчитан из сценария в 1,7%. То есть речь идет не о росте, а о стагнации.

"Россия в тупике. Цели поставлены (нацпроекты), но выполнить их в назначенные сроки (новый избирательный цикл) не реалистично", – резюмировал глава Счетной палаты.

Глава Счетной палаты России заявил, что экономический рост в стране не превысит в этом году и одного процента

Глава Счетной палаты России заявил, что экономический рост в стране не превысит в этом году и одного процента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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