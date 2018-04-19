Бензин, субсидии, доллар: как жизнь украинцев изменится в мае

Май – традиционно спокойный период для национальной валюты. Курс доллара, по оценкам экспертов, в этот период будет колебаться в пределах 25-26,5 грн/$. Основные нововведения коснуться сферы коммунальных услуг. В следующем месяце миллионы украинцев останутся без субсидий в результате перерасчета. Кроме того, эксперты прогнозируют возможное подорожание бензина, при чем рывок может составить около 5 грн.

"Обозреватель" разобрался, как может измениться жизнь украинцев в следующем месяце.

Бензин: ждут решения по квотам

Несколько недель назад "Укртатнафта" обратилась к Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) с просьбой ввести пошлины на импорт нефтепродуктов. Сейчас больше 2/3 нефтепродуктов покупают за границей, мол, если не ограничить импорт, то нефтеперерабатывающие заводы в Украине могут оказаться под угрозой. Поэтому импорт из РФ и Беларуси должен составлять не более 50% рынка. На такое заявление отреагировали профильные ассоциации и эксперты, которые единогласно заявили: если ограничить импорт, то цена бензина на одном литре может подскочить на 5 грн.

И это при том, что в стоимость большей части товаров и услуг закладывают расходы на транспортировку (в том числе цены на бензин и дизтопливо). Поэтому резкий скачок цен может привести и к ускорению инфляции. Решение по квотам должны принять до конца апреля, а сами ограничения могут начать действовать уже в мае. Правда, на днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил: решения, которые приведут к росту цен, принимать не будут. "Вопрос прорабатывается первым вице-премьер-министром (Степаном Кубивым). Он понимает проблематику", - заявил Гройсман.

Как ранее уже писал "Обозреватель", больше всего на стоимость бензина в Украине влияют цены на мировых рынках и курс национальной валюты. На покупку сырья тратят доллары, налоги также платятся в валюте. Так, девальвация национальной валюты по отношению к доллару на 10 копеек уже через две недели создает основания для подорожания бензина марки А-95 на 7 копеек.

Субсидии пересчитают всем

С мая украинцы получат субсидии с учетом перерасчета. Согласно действующему постановлению правительства, в апреле "скидка" на коммуналку предоставляется с учетом доходов за первую половину 2017 года, а в мае 2018-го – с учетом доходов за второе полугодие. Таким образом, при перерасчете скидки будут считать традиционно высокие декабрьские зарплаты и осовременивание пенсий.

По оценкам эксперта в сфере ЖКХ Татьяны Бойко, скидку может потерять каждая пятая семья. А для практически каждого оставшегося размер обязательного платежа увеличится. Так, средняя пенсия до "осовременивания" была на уровне 1,8 тыс. грн. Два пенсионера с такими выплатами могли оформить субсидию и платить за коммуналку меньше 200 грн. После "осовременивания" средняя пенсия выросла до 2,4 тыс. А за коммуналку придется платить уже 500 грн. И если этой суммы достаточно для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги в пределах нормы, то скидку могут вовсе забрать.Кроме того, как ранее писал "Обозреватель", неиспользованную сумму субсидии придется вернуть в Государственный бюджет.

Доллар: рынок стабилизируется

Апрель-май и большая часть лета – традиционно период стабилизация гривни. Однако небольших колебаний избежать будет сложно. Так, по оценкам аналитика Андрея Шевчишина, до начала лета курс доллара будет колебаться в пределах 25-27 грн/$. А летом ожидается сезонная ревальвация.

Как рассказал директор департамент одного из украпнских банков Антон Стадник, последние несколько лет в летний период времени в основном в связи с высокими валютными выручками аграриев гривня значительно укрепляется. К примеру, в прошлом году в январе доллар продавался по 27,5 грн, а в июле – уже по 25,6 грн. Подобную ситуацию эксперты прогнозируют и в 2018-м. В то же время банкир Юрий Крохмаль отмечает: благоприятные условия для гривни ожидаются и в этом месяце.

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Аграрии продают валюту для того, чтобы пополнить запасы гривни перед подготовкой к посевной кампании. Чем выше предложение валюты на украинском рынке, тем больше шансов у гривни увеличить свою стоимость.

Кредиты могут подорожать, а выходные продлятся

В это году учетную ставку Нацбанк повысил с 14,5% до 17%, пропорционально могут подорожать и кредиты в украинских банках. В первую очередь растут ставки на межбанке. Это процент, под который банки кредитуют друг друга. А с опозданием в 2-3 недели дорожают кредиты и для простых украинцев. По словам экономиста Романа Лепака, кредиты вырастут в цене примерно на 70% от роста учетной ставки. Для примера, с октября прошлого года по март 2018-го учетную ставку повысили на 3,5 п.п. За это же время ставки по кредитам для юридических лиц выросли на 2 п.п., а для физических – на 3 п.п.

Как именно повлияет на кредитные ставки мартовское повышение учетной ставки – можно будет увидеть уже вскоре. "Обозреватель" подробно писал, от чего зависят кредитные ставки в Украине и как они могут измениться в ближайшее время. К слову, согласно стратегии Нацбанка, стоимость кредитов в Украине должна планомерно снижаться.

Также в мае украинцев ждут длинные выходные. День международной солидарности трудящихся - 1 мая приходится на будний день (вторник), поэтому принято решение перенести рабочий день понедельника (30 апреля) на субботу (5 мая). Напомним, в мае украинцам положены три дополнительных выходных дня – 1, 9 и 28 мая.