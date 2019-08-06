Затянуть пояса: в "ЛНР" хотят приостановить выплаты бюджетникам

В "ЛНР" заявили, что в бюджете "республики" нет денег на социальные выплаты, поэтому их приостановят до конца года.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал Дмитрий Черкасов. По его словам, это официальная информация "министра экономики республики" и "населению придется потуже подтянуть уже и так затянутые пояса".

"Промышленность в ужасном состоянии, ни одно предприятие не работает даже на 15%. Неоткуда черпать деньги. Люди скоро не смогут купить себе даже буханку хлеба. А теперь представьте себе еще полгода без материальной помощи! Вам же 5 лет тому назад обещали улучшения на 101%. Пошел шестой год, а вы с каждым днем живете все хуже", – отметил блогер.

Выплаты в "ЛНР" infpol.ru

При этом, по его словам, руководство "республики" продолжает зарабатывать на контрабанде различных товаров, отмывать деньги на ремонте дорог и строительстве пунктов пропуска, а еще на продаже луганских остатков заводов в Россию.

"Тот же "министр экономики" купил себе в России элитное авто, отдохнул в Краснодарском крае, а вас продолжает дурить. Люди, вы готовы работать за спасибо? Или уже снимите розовые очки и увидите реальную картину, после прихода русского мира. Вы не живете, а выживаете. Может хватит идти на поводу у тех, кто на вас только зарабатывает?", – обратился Черкасов к населению в "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" слили план провокации против ВСУ. Якобы готовили "отправку в бригаду 200".

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