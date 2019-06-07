"Затягиваем петлю": США нанесли мощный удар по Венесуэле

Министерство финансов США усилило давление на венесуэльский государственный нефтяной концерн PDVSA.

Вашингтон указал, что под санкциями могут оказаться международные импортеры, поставляющие в Венесуэлу жидкости для разбавления нефти, сообщает "Голос Америки".

"Мы затягиваем петлю на любых потенциальных путях обхода существующих санкций, которые позволяют режиму Мадуро искать пути для использования PDVSA в качестве своей дойной коровы", – заявил анонимный высокопоставленный источник в американской администрации.

По его словам, последнее сообщение Минфина ставит в известность международные компании о том, что любое их дальнейшее взаимодействие или сделки с PDVSA по продаже разбавителей может стать поводом для потенциальных санкций.

В то же время источник в Белом доме отказался назвать имена иностранных компаний, которые осуществляют поставки в Венесуэлу, описав их как крупные глобальные корпорации.

Таким образом, США стремятся максимально ограничить доходы, которые власти Венесуэлы получают благодаря деятельности нефтяной компании PDVSA.

Концерн долгое время импортировал разбавители из США, которые необходимы для разбавления венесуэльской сверхтяжелой нефти, чтобы делать ее пригодной для последующего экспорта. Однако США запретили американским производителям вести подобные операции, заставив PDVSA обратиться к поставщикам из других стран.

Министерство финансов усилило давление на венесуэльский нефтяной концерн PDVSA

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро сказал, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

19 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven. Под ограничительные меры попал и ее руководитель Адриан Антонио Пердомо Мата.

Одновременно с этим Вашингтон исключил из санкционных списков по Каракасу 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

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