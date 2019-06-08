"Затронет весь мир": Россия предупредила о влиянии цен на нефть

Министр экономического развития и торговли России Максим Орешкин заявил, что снижение цен на нефть до $50 лишь незначительно повлияет на экономику страны. Однако на мировой арене это замедлит рост ВВП и сократит международную торговлю.

Как сообщает "Газета.Ру", российский министр считает, что зависимость экономики России от цен на нефть ослабела за последние десять лет. По его словам, если Китай и Америка развяжут торговую войну, влияния на Россию будет не таким уж и ощутимым. Однако министр признал, что это затронет весь мир, в том числе Россию, мировая торговля резко сократится, и темпы роста мирового ВВП замедлятся.

"Если цена будет ближе к $30 за баррель, то, конечно, уже будет вызывать рост напряженности на финансовом рынке. Но $50 за баррель абсолютно не вызовет каких-то серьезных проблем". Также он заявил, что Россия готова к снижению нефтяных котировок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 7 июня, на мировом рынке нефти изменилась динамика - цены на черное золото неожиданно пошли вверх.

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