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/Новости экономики

"Затронет весь мир": Россия предупредила о влиянии цен на нефть

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Министр экономического развития и торговли России Максим Орешкин заявил, что снижение цен на нефть до $50 лишь незначительно повлияет на экономику страны. Однако на мировой арене это замедлит рост ВВП и сократит международную торговлю.

Как сообщает "Газета.Ру", российский министр считает, что зависимость экономики России от цен на нефть ослабела за последние десять лет. По его словам, если Китай и Америка развяжут торговую войну, влияния на Россию будет не таким уж и ощутимым. Однако министр признал, что это затронет весь мир, в том числе Россию, мировая торговля резко сократится, и темпы роста мирового ВВП замедлятся.

"Если цена будет ближе к $30 за баррель, то, конечно, уже будет вызывать рост напряженности на финансовом рынке. Но $50 за баррель абсолютно не вызовет каких-то серьезных проблем". Также он заявил, что Россия готова к снижению нефтяных котировок.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 7 июня, на мировом рынке нефти изменилась динамика - цены на черное золото неожиданно пошли вверх.

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Персона
Максим Орешкин
Место
Россия
Теги
нефтьНовости России
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Министр экономического развития". Правильнее бы "министр экономического упадка". "заявил, что снижение цен на нефть до $50 лишь незначительно повлияет на экономику страны." Похоже он прав: есть с свои преимущества в пребывании экономики...там, где она находится. " Также он заявил, что Россия готова к снижению нефтяных котировок." Россия-то готова, а вот готовы ли пенсионеры к очередному омоложение? Теперь в ответ на это российским комментариев и следует забыть о России и уделить своё ценное внимание Украине :).
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