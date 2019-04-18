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"Зато люки золотые!" В Крыму уличили оккупантов в жульничестве с ремонтом

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В аннексированном Россией Крыму оккупанты некачественно проводят ремонт и обустройство территории.

Как обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter, в Симферополе после ремонта тротуара на нем отчетливо остались неровности.

"Симферополь. Перепереперереконструированный центр. 10 раз. Дрожь земли. Зато люки золотые! (Они кстати, были б.у. и ржавые. Их позолотили, чтобы это скрыть)", - написала она.

Блогер также опубликовала фотографию с доказательствами такого "ремонта".

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"Зато люки золотые!" В Крыму уличили оккупантов в жульничестве с ремонтом

В комментариях пользователи посмеялись с ситуации: "плитка волнуется разззз....", "Оползень вместе с плиткой", "У них земля из-под ног уходит".

"Зато люки золотые!" В Крыму уличили оккупантов в жульничестве с ремонтом
"Зато люки золотые!" В Крыму уличили оккупантов в жульничестве с ремонтом
"Зато люки золотые!" В Крыму уличили оккупантов в жульничестве с ремонтом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму жители Джанкоя гневно отреагировали на заявления оккупантов, что после открытия железнодорожной части Крымского моста город станет транспортным узлом.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсоцсети
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