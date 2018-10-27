''Заткнитесь и не вякайте!'' Циничный совет чиновника разозлил россиян

В России очередной чиновник оскандалился циничным заявлением о выживании на одну только пенсию. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков посоветовал россиянам самим откладывать деньги.

"Я на пенсию и не рассчитывал. Старался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай", — передает его слова "Эхо Москвы".

Его слова вызвали поток гневных комментариев в соцсетях. Большинство пользователей считает, что в нынешней экономической ситуации в России откладывать любые деньги просто нереально.

"Ну да, конечно, заработают люди сами на старость, когда власть нынче на любой доход вводит либо штраф в размере этого дохода, либо налог, превышающий этот доход. А скоро и то, и другое одновременно вводить станет", - написал пользователь Проф. Преображенский.

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Многие в комментариях согласились с его утверждением. Некоторые даже призвали к радикальным действиям.

"В стране, не производящей ничего кроме, обещаний, агрессии, и воровства, откладывать на пенсию бессмысленно", "Пора начинать отбирать свою пенсию у путинской шайки", "И это говорят те, кто за меньше, чем ни*уя, получает весьма приличную зарплату за счёт бюджета! Заткнитесь, с*ки, и не вякайте! Вы живёте на наши налоги!", "Откладывать с зарплат в 15-20 тысяч рублей (а у многих и меньше)? Они совсем края потеряли, мерзавцы, жирующие за наш счет", "Че-то я не понял! А какого х*я я вам пенсионные отчисления перечислять должен? Отдайте мне то что уже забрали и просто оставьте меня в покое!!!! И вообще нах*й вы мне нужны такие "заботливые", - написали пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября депутат российской Госдумы, экс-боксер Николай Валуев призвал пенсионерку не стыдиться бедности. Такой цитатой из произведения писателя Василия Шукшина парламентарий ответил на ее жалобы о сложном материальном положении.