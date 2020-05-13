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14 мая • обновлено в 16:32
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Засуха в Одесской области: Куцый попросил помощи у Кабмина

8.7т
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Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый попросил Кабмин помочь области и не допустить банкротства ряда агропредприятий из-за засухи.

"Кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации - гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% от всех посевов в регионе. Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947", – цитирует пресс-служба ОГА Куцого.

По его словам, агропредприятиям Бессарабии грозит банкротство, а бюджету – значительная нехватка средств.

Он заявил, что в прошлом году регион собрал 3,7 млн тонн урожая, однако в этом, по прогнозам, сможет выйти лишь на 1,2 млн тонн.

"Задача № 1, которая перед нами стоит, – не допустить банкротства ряда агропредприятий, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность нашему региону. Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина", – рассказал он.

Максим Куцый

Максим Куцый

tk.media

Как писал OBOZREVATEL, накануне Максим Куцый попал в скандал из-за того, что не стал отвечать на вопрос журналистки относительно обстоятельств закупки карет скорой помощи и попытался выгнать ее из кабинета с помощью нацгвардейцев.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Максим Куцый
Место
Украина Одесса
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Если в Одесской области нечем орошать, то это уже что то...
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0
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, Крым воду Одесской области перекрыл, я правильно понял?
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
"Ну коли вже цi кляти сепари почнут здаватися до нас у полон i зрозумiють що усi українцi вже почали жити щасливим та заможнiм життям?", - В. Вятрович ))
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