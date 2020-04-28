Засуха, ураганы и полчища саранчи: что еще угрожает миру в 2020 году

Вслед за коронавирусом на мир в 2020 году могут обрушиться пожары, потоп, неурожай и нашествие саранчи. Природные катаклизмы угрожают голодом бедным странам и серьезными проблемами Европе и США.

Об этом предупреждают метеорологи и международные организации, говорится в публикации BBC. Одна из причин – глобальное потепление.

"Мировой океан нагрет как никогда, в Европе и Америке набирает обороты засуха. В бедных странах намечается крупнейший гуманитарный кризис столетия, по определению ООН. А богатым грозят наводнения, неурожай и выдающийся сезон ураганов", – отмечают в материале.

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В любой другой ситуации мир не без труда, но справился бы с климатическим происшествием. Однако сейчас все ресурсы брошены на борьбу с Covid-19.

На помощь соседей или международных организаций рассчитывать не приходится: медицинский форс-мажор затронул все страны.

Бури и ураганы

В марте 2020 года была зафиксирована рекордно высокая температура. Предыдущий мартовский рекорд был зафиксирован в 2016 году на фоне Эль-Ниньо - феномена повышения температуры воды в тихоокеанских тропиках, чреватого экстремальной жарой летом и морозами зимой.

На этот раз и без Эль-Ниньо моря рекордно нагреты - мировой океан в марте был на 0,8 градуса теплее среднего для этого месяца значения.

А чем теплее океан, тем мощнее образующиеся в нем ураганы. Из крупных экономик наибольший ущерб они наносят США – самой богатой стране мира, более других пострадавшей от коронавируса. Полугодовой сезон ураганов там начинается в июне.

К тому же, над перегретыми морями льет активнее, чем над прохладной сушей, что лишает континенты дождя и вызывает засуху. Повышение температуры в западной части Индийского океана чревато засушливым летом и лесными пожарами в Австралии, а потепление вод северной Атлантики грозит высушить и спалить леса бассейна Амазонки.

Жара в Европе

Глобальное потепление опасно не столько собственно потеплением, сколько тем, что оно вызывает сбои в привычной программе погодных явлений, предупреждают ученые. Жара вдруг становится невыносимее, холода - суровее, ветер оборачивается ураганом, а дождь - потопом.

В целом в Европе на неполные два десятилетия текущего века пришлось 11 из 12 рекордно жарких лет. 2020 год не исключение.

Страшный голод и саранча

Угроза продовольственного кризиса вкупе с пандемией коронавируса оборачивается для богатых государств серьезными расходами и развивает склонность к протекционизму. Это отличный повод сократить помощь бедным странам, на который давно ополчились популисты: зачем помогать далекой Африке, возмущаются они, если у нас в Детройте и Ливерпуле бездомные голодают и болеют на ступенях бутиков.

При этом в бедных странах уже бушуют полчища саранчи. Прожорливые насекомые вылупились в Йемене в библейских масштабах благодаря теплой и дождливой зиме. К моменту, когда мир озаботился коронавирусом, саранча пожирала зелень в 23 странах Ближнего востока, Африки и Азии.

Нашествие саранчи bbc.com

Всемирный банк назвал нашествие самым страшным за поколение - и это еще до того, как в полной мере проявилась его вторая, еще более масштабная волна. Тучи саранчи вызревают в Кении, Эфиопии и Иране.

Ей будет чем поживиться - в Африке как раз всходят посевы. Урожай этого года под большим вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика Европы из-за пандемии коронавируса может упасть на 15%. Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

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