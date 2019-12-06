Заставляют работать бесплатно: украинцы массово становятся жертвами новой схемы

Украинцы массово становятся жертвами работодателей-аферистов: им предлагают высокую зарплату, удобный график и условия. Но в результате обманутые искатели работы платят мошенникам из собственного кармана.

Об этом сказано в материале "Сегодня". Изданию стало известно о вопиющем случае, когда тестовое задание СММ-щицы Марии Денищенко украл ее работодатель.

Отмечается, что девушке предложили продвигать в социальной сети иностранный бренд - она написала 20 рекламных публикаций и подобрала фото.

"Они сказали, что их несколько не устраивает, нужно было бы доработать, но на собеседование меня так и не позвали. Через месяц я увидела, что эти публикации таки выходят в социальной сети. Я пыталась писать, но они меня заблокировали", – рассказала Мария.

Другой похожий случай произошел с Натальей. Чтобы получить должность менеджера по продажам ткани, будущий работодатель предложил пройти двухдневный тренинг. Стоимость обучения – 1000 гривен.

"Эту тысячу гривен я должна была заплатить. Меня пригласили пройти стажировку, у меня появились свои клиенты, которые делали заказы, но так как у меня официального оформления не было, то зарплату я тоже не получила. Мне сказали, что я не подхожу", – рассказала историю девушка. Все, что осталось у Натальи – конспект по лекции "Успешный продавец".

Украинцы попадают в лапы аферистов

Еще одна схема обмана от псевдоработодателя – собеседование по телефону. Вам ставят несколько вопросов и с вашего мобильного счета исчезают все деньги.

Как отмечает издание, чаще всего на такой крючок попадают мамы в декретах и те соискатели, которым нравится работать дома. Им предлагают заполнения анкет, тестирование, просмотр рекламного видео. В начале работы просят 200 гривен, как подтверждение серьезности намерения устроиться на работу.

"Например, сейчас будут новогодние праздники и вам могут могут предложить работу – изготавливать новогодние открытки. Но если вам говорят, что для того, чтобы их производить, вам нужно купить какую-то конкретную бумагу, ножницы и клей именно в этой компании, то это звоночек задуматься", – пояснила эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина.

На ловушку должно указывать и заоблачная зарплата при минимуме обязанностей. Эксперт также советует всегда подписывать трудовой договор. Даже если вы согласились на испытательный срок. Документ, в случае обмана, поможет наказать недобросовестного работодателя, который отказывается рассчитаться и за стажировку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе разоблачили аферистов в сфере трудоустройства, среди их жертв оказался воин АТО. Фирма, которая обещала парню работу в охране с зарплатой 900 грн за смену, потребовала заплатить за так называемые информационные услуги 1800 грн.

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