Заслуженный плюс: почему Роттердам+ вызвал истерику у его противников

Антимонопольный Комитет Украины 24 января объявил о принятии им к рассмотрению жалобы главы "Энергоатома" Юрия Недашковского на Постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 03.03.2016 № 289 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известное под названием "Роттердам плюс".

Сама по себе жалоба сенсацией не явилась, но вот её авторство несколько озадачило. Вплоть до последнего времени считалось, что этим постановленим регулируется преимущественно ценообразование при закупках угля и, казалось бы, какая печаль до этого "атомщику"? Ан нет, повод нашёлся - один из пунктов Постановления, по мнению Недашковского, "перераспределяет средства оптового рынка электроэнергии в пользу компаний, генерирующих её на ТЭС, за счёт снижения тарифа на энергию, вырабатываемую АЭС".

Иными словами, "Энергоатом" хотел бы продавать свою энергию подороже, но, поскольку Постановление №289 года этому препятствует, то неплохо было бы его поскорее отменить. "Поскорее", в данном случае, не фигура речи, так как это постановление и так будет отменено к нынешнему лету, и решение об этом принято самой Комиссией ещё в августе прошлого года, но Недашковскому вдруг стало невмоготу. Забавно, что в одобрительных комментариях к сообщению об этой жалобе тут же зазвучал мотив "заботы о потребителе", которого "заставляют переплачивать". При всей их абсурдности (речь, напомню, о требовании отпускную цену повысить), некоторый эффект они всё же возымеют, так как неподготовленному читателю разобраться в казуистике подобных "жалоб" достаточно сложно, а вот на обвинения в коррупции и жульничестве он реагирует почти автоматически. Как, впрочем, и на заявления о "подорожаниях", хотя к тарифам на электроэнергию для физлиц "Роттердам+" никакого отношения не имеет, да и не повышались те тарифы уже скоро два года как.

Юрий Недашковский Укринформ

Нападки на "формулу Роттердам плюс" в СМИ начались сразу после оглашения постановления №289, а уже в сентябре 2016-го Окружной административный суд от имени Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг начал бомбить исками бывший член НКРЭКУ Андрей Герус. Дело прошло три инстанции и, в конце концов, было проиграно, но в ходе его Ассоциация потребовала назначить комплексную товароведческую и экономическую судебную экспертизу, проведение которой стало поводом для отдельной скандальной кампании.

Между тем Окружной административный суд в декабре 2017-го, требуемую экспертизу всё-таки назначил, но её выводы истцов здорово озадачили. По заключению Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), предоставленном суду 8 августа 2018 г. "Постановление №289 было экономически обоснованным и ущерба государству не причинило". Впрочем, незадолго до этого 12 народных депутатов подали новый судебный иск против НКРЭКУ, в котором требовала отменить... нет, уже не пресловутое 289-е постановление, а принятое, в соответствии с ним постановление №1513 от 28 декабря 2017 года "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год". За ними поспешил подать аналогичный иск и проигравший предыдущие суды Андрей Герус. Теперь вот к кампании присоединился "Энергоатом" со своей жалобой в Антимонопольный комитет. Борьба с "формулой Роттердам плюс" не прекращается... Чем же она так досадила государственным чиновниками и народным избранникам?

Тут стоит вспомнить, откуда она возникла. К концу 2015 года страна оказалась на пороге энергетического кризиса, поскольку большая часть угольных шахт, поставляющих уголь для украинских электростанций, оказалась вне правительственного контроля и восполнить недостачу можно было только импортным углём. Однако стоимость этого импорта зачастую оказывалась выше стоимости отечественного угля, который, кстати, никогда дешёвым не был (увы, шахтная разработка глубоких, тонких и наклонных пластов Донбасса значительно дороже, чем на российских, казахских или австралийских открытых карьерах). Поскольку ситуация была кризисной, уголь требовался немедленно, то генерирующие компании готовы были даже переплачивать, что грозило либо необходимостью срочного повышения тарифов, либо наращиванием долгов, для покрытия которых средств у правительства не предвиделось. Кроме того, переплата за импорт неизбежно соблазняла задрать цену и отечественного производителя.

Во избежание этого и было принято пресловутое Постановление, суть которого сводилась к тому, что генерирующие компании не вправе устанавливать цены на производимую ими энергию, а цена приобретаемого ими угля не должна превышать цены международной угольной биржи в Роттердаме, откуда и произошло название формулы расчёта. Сама формула была, разумеется, несколько сложнее, предельная цена устанавливалась не по актуальной в текущем месяце, а по среднему значению за предшествующий годовой период, ну и "плюс" означала затраты на транспортировку. Был ещё и "минус", связанный с сортностью углей, но он компенсировался низкой калорийностью, необходимостью дополнительной очистки выброса и т.п., для перечисления всего требуется отдельная статья, впрочем, само постановление находится в открытом доступе и изучить его может любой желающий.

Меры эти были квазирыночными, и правительство всерьёз опасалось претензий со стороны ЕС, требовавшего перехода к свободному ценообразованию ещё с 2012 года, когда Украина присоединилась к Энергетическому Содружеству и обязалась постепенно адаптировать свое законодательство к нормам так называемого "Третьего Энергопакета" ЕС. Тем более жёсткими должны были стать требования после подписания Соглашения об Ассоциации.

Однако, Европа, придираться не стала. Европейская ассоциации угля и лигнита (EURACOAL) согласилась с тем, что формула "Роттердам+" лишь способствовала приведению украинского рынка в соответствие с требованиями ЕС и была, пожалуй, единственной возможностью осуществить переход от прежней системы к европейской в сложившихся условиях. Так или иначе, требовалось присутствие регулятора. По словам главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, за два года сдерживания роста цен удалось сэкономить около 40 млрд грн, не говоря уже о стратегической безопасности, подтверждённой практикой в начале 2017 года, когда поставки угля с украинских шахт оказались заблокированы, но на стабильности работы энергосистемы это никак не сказалось.

Однако, ничто не возникает из ничего, сдерживание роста цен для бытовых потребителей требовало компенсации, генерирующие компании не могли работать себе в убыток. И основная нагрузка по оплате их услуг легла на предприятия. Предписанная Комиссией цена киловатт-часа для юрлиц порой превышала соответствующий показатель для физлиц в два с половиной раза. И если для работы офиса или мастерской эти затраты были относительно терпимыми, то для промышленных гигантов, потребляющих киловатт-часы миллионами, вопрос цены встал ребром - тем более, что отечественная традиция предыдущих ста лет предполагала первоочередное предоставление льгот именно промышленности, а не населению. А на последнем этапе своего существования - ещё и использование недовольства населения для выколачивания этих льгот из правительства.

Не стала исключением и нынешняя реформа. Каждый этап планомерного повышения тарифов для бытовых потребителей, заранее расписанный постановлением той самой НКРЭКУ еще в феврале 2015 года, вызывал шквал истерических комментариев ряда СМИ, в которых единственной причиной роста цен назывались исключительно расчёты по формуле "Роттердам плюс" и требовалась её немедленная отмена. Кто выступал инициатором этих кампаний, нетрудно догадаться, исходя из списка владельцев наиболее энергозатратных промышленных предприятий, собственников наиболее активных в этих кампаниях масс-медиа и, наконец, политической и "клановой" ориентации инициаторов судебных, силовых и административных расследований. Так, сутяжничающий в судах Андрей Герус воглавлял, в своё время, компанию "Конкорд-Капитал", принадлежащую Игорю Мазепе - давнему партнёру Игоря Коломойского. Потребовавший следствия НАБУ Виктор Чумак широко известен дифферренцированым подходом к борьбе с олигархией, разделённой им на патриотичную и вражескую - к первой категории им отнесён исключительно Коломойский. Он же входит в число 12-ти депутатов, подавших последний иск по пересмотру "роттердамского" ценообразования. НАБУ письменно отчитывалось о ряде смежных инициатив перед нардепом Виталием Куприем, членом "Укропа", связь которого с Коломойским и не скрывается. О Недашковском, правда, ничего определённого пока сказать нельзя, но многое выяснится в момент его политического ориентирования после отставки, в преддверии которой он вдруг начал проявлять неожиданную инициативу. Политологи сразу же выдвинули гипотезу о том, что атака на "Роттердам+" со стороны Недашковского не более чем специфический способ защиты от претензий НАБУ по связанному с "Энергоатомом" делу экс-нардепа Николая Мартыненко. В любом случае, два года он регулирующей политики НКРЭКУ не замечал, а тут вдруг прозрел…

Впрочем, едва ли все перечисленные разбирательства успеют оказать какое-то воздействие на пересмотр "формулы Роттердам плюс". Действовать ей осталось не более полугода, поскольку ещё в прошлом году, 23 августа Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об упразднении постановления №289 и ещё 24 постановлений, регламентирующих работу украинской энергетики. С 1 июля 2019 года в силу вступит уже принятый парламентом закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой конкурентной модели. Этот рынок должен регулироваться не специальным органом, а нормами Третьего энергетического пакета ЕС: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. В деятельности Национальной комиссии, возможно, потребности и не будет, что, однако, никак не уменьшит уважения к её историческим заслугам в становлении новой, европейской Украины. А "Роттердам" останется памятником эпохе. С большим плюсом.

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