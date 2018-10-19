Нет, это не журналистка, это не ведущая с "Евроньюс"!

Это, очевидно, засланка из Госдепа, чтобы нервы потрепать нашему младшенькому перед открытием форума "Азия-Европа".

- Т.Арсилья: Теперь хочу задать вопрос об американских санкциях …

- Д.Медведев: … Я уже об этом сказал и ещё раз хочу напомнить, что в отношении Советского Союза (хотя мы не Советский Союз, и даже ценности у российского государства другие, тем не менее мы правопреемники Советского Союза) санкции на протяжении XX века объявлялись 10 раз. Я неоднократно об этом говорил. Это хоть как-то поменяло линию поведения Советского Союза?…

У нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления…

Ну, вообще то, пора раскрыть тайну Дмитрию Анатольевичу, что Советский Союз не только линию поведения тогда не поменял, но он и приказал вследствие своего упорства долго жить.

А по поводу замечательной способности нашей экономики к адаптации, то был однажды такой случай.

Один человек попал в сплошную полосу злоключений. И не по воле рока, а сам виноват. Началось с того, что он плюнул на правила, решил перебежать на красный и чудом не угодил под мчащееся авто. Ошалевший от испуга выскочил на тротуар, не успел в себя прийти, трясет всего и тут кто-то в толкотне так под бок засадил, что дыхалку сперло и челюсть отвисла. Только подумал, что же за напасти сегодня приключаются, как сзади словно мешком картошки по голове приложили, аж глаза к переносице сбежались. Очухался с пустыми карманами.

Следующим днем все повторилось. Потом опять. Но через некоторое время свыкся. Так и ходит: трясется весь, челюсть отвисшая, глаза пучком к переносице, карманы пустые.

А врачи обнадеживают. Говорят, что состояние уже вряд ли ухудшится, организм к шокам адаптировался.