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/Блоги - Новости экономики

Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

Засланка из Госдепа решила ''потрепать нервы'' российскому премьеру

4.8т

Нет, это не журналистка, это не ведущая с "Евроньюс"!

Это, очевидно, засланка из Госдепа, чтобы нервы потрепать нашему младшенькому перед открытием форума "Азия-Европа".

- Т.Арсилья: Теперь хочу задать вопрос об американских санкциях …

- Д.Медведев: … Я уже об этом сказал и ещё раз хочу напомнить, что в отношении Советского Союза (хотя мы не Советский Союз, и даже ценности у российского государства другие, тем не менее мы правопреемники Советского Союза) санкции на протяжении XX века объявлялись 10 раз. Я неоднократно об этом говорил. Это хоть как-то поменяло линию поведения Советского Союза?…

У нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления…

Ну, вообще то, пора раскрыть тайну Дмитрию Анатольевичу, что Советский Союз не только линию поведения тогда не поменял, но он и приказал вследствие своего упорства долго жить.

А по поводу замечательной способности нашей экономики к адаптации, то был однажды такой случай.

Новости
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Один человек попал в сплошную полосу злоключений. И не по воле рока, а сам виноват. Началось с того, что он плюнул на правила, решил перебежать на красный и чудом не угодил под мчащееся авто. Ошалевший от испуга выскочил на тротуар, не успел в себя прийти, трясет всего и тут кто-то в толкотне так под бок засадил, что дыхалку сперло и челюсть отвисла. Только подумал, что же за напасти сегодня приключаются, как сзади словно мешком картошки по голове приложили, аж глаза к переносице сбежались. Очухался с пустыми карманами.

Следующим днем все повторилось. Потом опять. Но через некоторое время свыкся. Так и ходит: трясется весь, челюсть отвисшая, глаза пучком к переносице, карманы пустые.

А врачи обнадеживают. Говорят, что состояние уже вряд ли ухудшится, организм к шокам адаптировался.

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Автор
Николай ТравкинНиколай Травкин
Тема
российская экономика
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Шикарная рассказка.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Санкции гопникам тока на пользу. Надо больше самых разных санкций,чтобы им было еще лучше.
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