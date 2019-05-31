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Заседание СНБО по энергетике: стало известно, что Зеленский поручил Кабмину

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По итогам первого заседания СНБО во главе с президентом Владимиром Зеленским Кабинету министров поручили в течение двух недель подготовить и внедрить решения по проблемным вопросам энергорынка.

Как сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк в пятницу, 31 мая, заседание прошло в новом формате при участии регуляторов энергетической сферы и государственных компаний.

В ходе обсуждения речь шла, в частности, о транзите российского газа в Европу через Украину с 2020 года, а также решении Москвы с 1 июня ограничить поставки топлива и нефти.

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Данилюк отметил, что вопросы, которые выходят за пределы компетенции правительства и нуждаются в решениях на уровне СНБО, будут выноситься на отдельные заседания.

Также секретарь рассказал, что следующее заседание СНБО будет посвящено вопросам Донбасса.

Заседание СНБО

Заседание СНБО

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что команда Владимира Зеленского рассматривает различные пути по уменьшению цены на газ в Украине.

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Персона
экс-министр Александр Данилюк
Место
Украина
Теги
СНБОКабинет министров Украины
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