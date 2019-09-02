"Не шоу": Кабмин решил закрыть заседания от журналистов

Кабинет министров, начиная со 2 сентября, будет проводить заседание в закрытом формате.
"Мы изменим немного подходы в работе правительства... Заседания правительства не должны превращаться в шоу. И это очень важно, поэтому мы изменим формат их проведения", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время заседания Кабмина.
По его словам, после завершения заседания премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями относительно принятых решений.
"Сначала мы будем работать с министрами в нормальном режиме, который является адекватным для страны, на территории которой ведутся боевые действия. Но после заседания правительства будем выходить к прессе и общаться о том, какие решения приняты и почему", – резюмировал Гончарук.
Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань pic.twitter.com/WzyZW7jp3a— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 2, 2019
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет після зустрічі з президентом розповів, що має змінитись у засіданнях уряду pic.twitter.com/lott3OgbPM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2019
Гончарук заявил, что Кабинет министров изменит подходы в работе
Facebook Алексей Гончарук
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания было включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.
Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.
Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.
На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитетов, а также утвердили их руководство и состав.
Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, что ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.
Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но и не более 34.
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