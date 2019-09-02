"Не шоу": Кабмин решил закрыть заседания от журналистов

Кабинет министров, начиная со 2 сентября, будет проводить заседание в закрытом формате.

"Мы изменим немного подходы в работе правительства... Заседания правительства не должны превращаться в шоу. И это очень важно, поэтому мы изменим формат их проведения", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время заседания Кабмина.

По его словам, после завершения заседания премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями относительно принятых решений.

"Сначала мы будем работать с министрами в нормальном режиме, который является адекватным для страны, на территории которой ведутся боевые действия. Но после заседания правительства будем выходить к прессе и общаться о том, какие решения приняты и почему", – резюмировал Гончарук.

Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань pic.twitter.com/WzyZW7jp3a — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 2, 2019

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет після зустрічі з президентом розповів, що має змінитись у засіданнях уряду pic.twitter.com/lott3OgbPM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2019

Гончарук заявил, что Кабинет министров изменит подходы в работе Facebook Алексей Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания было включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитетов, а также утвердили их руководство и состав.

Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, что ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.

Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но и не более 34.

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