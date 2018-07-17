Защититься от России: Порошенко рассказал о позиции ЕС и США по газопроводу Путина

Большинство стран Европейского Союза и Соединенные Штаты выступают против строительства российского газопровода "Северный поток-2" и поддерживают сохранение роли Украины в транзите газа.

"Была абсолютно четкая позиция большинства европейских стран и президентов ЕС и США относительно поддержки интересов Украины", – сообщил президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова", передает "112 Украина".

По его словам, Москва вновь демонстрирует, что не собирается выполнять никаких договоренностей, и даже решения судов.

"Защититься от России можно только объединенными эффективными действиями мира. По моему глубокому убеждению, альтернативы этому нет", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Порошенко выразил надежду, что совместно с союзниками удастся остановить строительство "Северного потока-2". Президент США Дональд Трамп пообещал найти решение по этому вопросу, раскритиковав российский проект.