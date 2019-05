"Засчитайте мои 60 млрд!" Коломойский захотел стать совладельцем ПриватБанка

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что снова планирует стать совладельцем ПриватБанка, либо же вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации финансового учреждения.

На вопрос, хочет ли Коломойский вернуть себе сам банк, или же вложенные в него средства, он озвучил разные версии, передает ЭП.

В частности, олигарх считает, что государство может вернуть ему уставный капитал.

"Если, допустим, в судах будет доказано или будет работать какая-то правительственная комиссия, или, может быть, независимые аудиторы определят, что в банке был капитал, который умножили на ноль и сделали даже отрицательным путем изменения просто правил бухгалтерского учета", – заявил Коломойский.

Он предположил, что в Национальном банке тогда "так поменяли правила бухгалтерского учета или учета капитала, нормативов", что капитал стал отрицательным.

"Таким образом они сказали, что там есть на 170 млрд кредитов, у которых нет залогов, нет того, сего, обеспечения, поэтому, извините, капитал у вас отрицательный. На базе этого они выходят и говорят, что банк неплатежеспособен и так далее, все эти процессы национализации. Но в основе лежит вопрос проверки и их отчета, что он неплатежеспособен… Надо восстановить мой капитал в этом банке. Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд. Но они не у меня в кармане, они находятся в банке", – отметил Коломойский.

В то же время на вопрос, рассматривает ли он возможность стать совладельцем финучреждения, Коломойский ответил, что такой вариант рассматривался.

"Выход с ПриватБанком – верните мне мой капитал, не номинал, а акциями. Верните акции! Засчитайте мне мои 50-60 млрд грн, дайте какое-то количество акций. Будет 24%, или 25,5% или 26%", – резюмировал Коломойский.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

