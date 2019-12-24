Зарплаты за счет обучения: Кабмин пошел на радикальный шаг из-за долгов медикам

Кабинет министров Украины распоряжением от 24 декабря сократит расходы на обучение медиков с целью погасить задолженности по зарплате медицинским работникам на сумму 41,1 млн грн.
Как сообщил в своем Telegram нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, планируется уменьшить бюджетные расходы по трем бюджетным программам.
По его словам, средства планируют урезать по следующим направлениям:
Зарплаты медикам выплатят за счет обучения
Вікка
"Повышение квалификации медицинских и фармацевтических кадров и подготовка научных и научно-педагогических кадров в сфере здравоохранения, подготовка и повышение квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи" (около 3,4 млн грн),
"Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе здравоохранения" (10,88 млн грн),
"Субвенция из госбюджета местным бюджетам на создание оперативно-диспетчерских служб, на реализацию пилотного проекта по развитию системы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве" (26,82 млн грн).
Сообщается, что перераспределенные средства будут направлены на программу "Медицинская субвенция из госбюджета местным бюджетам".
Как сообщал OBOZREVATEL, правительство официально запустило сервис check.gov.ua, с помощью которого можно проверять квитанции в электронной форме. В Кабмине уверяют, что новый сервис позволит платить через смартфон, а не через кассы.
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