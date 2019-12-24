Главная Новости
24 декабря • обновлено в 22:28
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Зарплаты за счет обучения: Кабмин пошел на радикальный шаг из-за долгов медикам

690
Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины распоряжением от 24 декабря сократит расходы на обучение медиков с целью погасить задолженности по зарплате медицинским работникам на сумму 41,1 млн грн.

Как сообщил в своем Telegram нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, планируется уменьшить бюджетные расходы по трем бюджетным программам.

По его словам, средства планируют урезать по следующим направлениям:

Новости
Гончарук отчитался о важных решениях Кабмина на 2020 год: все подробности

Зарплаты медикам выплатят за счет обучения

Зарплаты медикам выплатят за счет обучения

Вікка

  • "Повышение квалификации медицинских и фармацевтических кадров и подготовка научных и научно-педагогических кадров в сфере здравоохранения, подготовка и повышение квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи" (около 3,4 млн грн),

  • "Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе здравоохранения" (10,88 млн грн),

  • "Субвенция из госбюджета местным бюджетам на создание оперативно-диспетчерских служб, на реализацию пилотного проекта по развитию системы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве" (26,82 млн грн).

Сообщается, что перераспределенные средства будут направлены на программу "Медицинская субвенция из госбюджета местным бюджетам".

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство официально запустило сервис check.gov.ua, с помощью которого можно проверять квитанции в электронной форме. В Кабмине уверяют, что новый сервис позволит платить через смартфон, а не через кассы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины медицина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги