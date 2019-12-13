Зарплаты втрое меньше: в Киеве стоимость жизни сравнялась с Бухарестом

В Киеве стоимость потребительской корзины достигла уровня цен в Бухаресте

При этом по последним официальным данным средняя зарплата в Румынии выше средней зарплаты в Украине в 2,7 раза. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Также стоимость жизни в Киеве понемногу приближается к стоимости жизни в Варшаве и Праге, но еще не догнала. Стоимость жизни в Киеве пока на 16% дешевле, чем в Варшаве и на 26% дешевле, чем в Праге", – подчеркнул Компаниец.

В то же время экономист отметил, что зарплаты в Польше в 2,96 раза выше, чем в Украине, а в Чехии – в 3,32 раза.

В стоимость потребительской корзины входят расходы на товары и услуги для семьи из 4-х человек (аренда, коммунальные услуги, проезд, питание, покупка одежды, детский сад и другие).

При этом средняя зарплата в Румынии выше средней зарплаты в Украине в 2,7 раза

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

За последний год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе.

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