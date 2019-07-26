Зарплаты в Украине: экономист указал на важный нюанс

В Украине только 10% официально трудоустроенных работников получают зарплату больше 17,7 тысячи гривен.

В то же время 6,8% официально трудоустроенным в мае начислили минимальную зарплату или еще меньше, сообщил в Facebook экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Также, по его словам, теперь можно легко проверить сколько официально зарабатывает человек по сравнению с другими в Украине. Для этого надо лишь знать сумму начисленной зарплаты в мае 2019 года.

"Если сумму начисленной зарплаты вы не знаете, то берете сумму официальной зарплаты полученную вами на руки в мае и умножаете ее на 1,2422. Так вы узнаете сумму, которую вам насчитывал работодатель до вычета налога на доходы и военного сбора. Затем вы смотрите в каком вы диапазоне, нижняя граница этого диапазона покажет у какого процента украинцев зарплата меньше, чем у вас", – заявил Компаниец.

Экономист отметил, что в таблице четко видно "эффект зарплат в конверте" – чем меньше у людей зарплата, тем меньше у них прирост официальной зарплаты за последние тринадцать месяцев.

В Украине 10% официально трудоустроенным начисляют зарплату больше 17,7 тысячи гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен.

При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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