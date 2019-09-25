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27 сентября • обновлено в 19:58
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Как в Японии: боец АТО назвал необходимую зарплату для украинских контрактников

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Средняя зарплата контрактников в украинской армии должна составлять 2000 долларов США.

Такое мнение высказал участник боевых действий в Грузии и на Донбассе, командир подразделения "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире ObozTV.

Мамулашвили поддержал идею отказа от срочной службы и перехода на контрактную армию.

"Туда (на контракт. – Ред.) идут люди более мотивированные. Если вы зайдете в военкомат, то убедитесь, что около 90% призывников просто не хотят идти в армию. И силой толкать таких людей на линию фронта – больше негативно, чем позитивно", – пояснил он.

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При этом военный подчеркнул, что если Украина хочет быть страной НАТО, то и зарплата у военнослужащих по контракту должна быть соответствующей.

"Недавно разговаривал с нашим бойцом из Японии. Он сказал, что средняя зарплата военнослужащего в Японии составляет 2000 долларов. Думаю, такая зарплата для военнослужащих Украины была бы довольно хорошей", – рассказал Мамулашвили.

По его словам, выйти на такую сумму вполне реально.

"Но Украине еще надо хорошо поработать (над созданием контрактной армии. – Ред.). Особенно над искоренением коррупции в Министерстве обороны", – отметил командир "Легиона".

Сейчас "минималка" для контрактников ВСУ установлена в размере 10 тысяч гривен, плюс надбавки за службу в зоне боевых действий

Сейчас "минималка" для контрактников ВСУ установлена в размере 10 тысяч гривен, плюс надбавки за службу в зоне боевых действий

Flickr.com/ministryofdefenceua

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в зоне проведения ООС на Донбассе должны остаться только солдаты-контрактники. Загороднюк подтвердил, что в Украине намерены отказаться от срочной военной службы и перейти на контрактную основу, однако точных сроков не озвучил.

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Темы
Зарплаты в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Мамука Мамулашвили
Место
Украина
Теги
зарплата Вооруженные силы Украины армия Грузинский национальный легион
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Европейские зарплаты могут получать только приближённые к "корыту". (Это был "жёсткий" сарказм, для тех, кто не понял).
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Александрович Валера
Александрович Валера
Так вся Украина туда устроится . Тока откуда денег столько
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
итак...Недавно разговаривал с нашим бойцом из Японии. Он сказал, что средняя зарплата военнослужащего в Японии составляет 2000 долларов.,а скюзьми матниха .скоко у жапанскага токаря зарплата ,не спрашивал?отож бо..
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