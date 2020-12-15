Украинцам поднимут минимальные зарплаты: сколько будем получать в 2021 году

В Украине минимальная заработная плата с 1 января 2021 года вырастет до 6000 гривен, а с 1 декабря – до 6500 гривен.

В почасовом размере минималка с 1 января достигнет 36,1 гривни, а с 1 декабря – 39, 1 гривни. Об этом свидетельствует проект государственного бюджета на следующий год, который Верховная Рада приняла во втором чтении в среду, 15 декабря.

Одновременно с этим прожиточный минимум с 1 января вырастет до 2189 гривен, с 1 июля – до 2294 гривен, а с 1 декабря – до 2393 гривен.

К размеру минимальной зарплаты привязаны оклады бюджетников, а также налоги для бизнеса. На основании прожиточного минимума в Украине устанавливаются основные социальные гарантии и нормы.

В итоге такое повышение обойдется бюджету в сумму свыше 41 млрд гривен и обеспечит рост оплаты труда медикам, учителям и другим работникам бюджетной сферы.

Другие показатели бюджета, которые затронут украинцев:

цены вырастут до 7,3%;

доллар подорожает до 29,1 грн/$;

пенсия увеличится до 1934 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября Кабмин передал документ в парламент, где с ним ознакомились нардепы. По закону, бюджет должен быть предоставлен парламенту за 10 дней до голосования.

Таким образом, законодательство уже нарушили. Согласно Бюджетному кодексу, полностью рассмотреть документ должны были до 1 декабря.

В связи с этим глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики, "слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что нардепы должны извиниться перед украинцами и признал, что бюджет страны на 2021 год не примут вовремя.