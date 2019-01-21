Зарплаты в долларах, сюрпризы для военных и тепло по-новому: что ждет украинцев

Украинцев в феврале ждут не только первые после подорожания платежки за тепло, но и укрепление гривни, новые валютные правила, подорожание растаможки для "евробляхеров".

OBOZREVATEL разобрался, как жизнь украинцев может измениться в следующем месяце.

Новые валютные правила

Одно из главных новшеств февраля – вступление в силу нового "Закона о валюте", который приняли еще в прошлом году. Нацбанк разработал подзаконные акты и уже с 7 февраля украинцев ждет обещанная "валютная свобода".

Правда, покамест такую свободу скорее можно назвать послаблением, а некоторые нормы полноценно дадут о себе знать только через какое-то время. К примеру, почтовым операторам упростят доступ к валютным операциям. В идеале продать и купить валюту можно будет в любом почтовом отделении.

Если, к примеру, в селе или небольшом городе нет обменника или отделения банка, воспользоваться можно будет услугами почтового оператора. Также появление нового игрока на валютном рынке может позволить избежать валютные спекуляции со стороны обменных пунктов.

Важное:

Лимиты по переводам увеличат. На данный момент без документов украинцы имеют право перевести валюту на сумму, эквивалентную 15 тыс. грн. В феврале эту норму увеличат до 150 тыс. грн, а в будущем – вовсе отменят. Также новшество коснется и почтовых переводов. Сейчас лимит в валюте – 300 евро. В следующем году его планируют увеличить до 10 тыс. евро, а в будущем убрать отдельные ограничения для почтовых переводов.

Рубли запретят, но не все. Использовать монеты и купюры с изображением аннексированного Россией Крыма в Украине запретят. Речь идет, в том числе, о купюре номиналом в 100 рублей.

Упростят инвестиции за границу. Украинцы без лицензий смогут инвестировать деньги за границу. В самом законе сказано, что получать разрешение от НБУ не придется, единственное – о такой операции следует оповещать государство для ведения статистики.

Доллар подешевеет

"У нас в декабре и январе гривня обесценивается – это классика...Но, как правило, начиная с февраля гривня начинает укрепляться", – поясняет экономист Борис Кушнирук.

К началу февраля экспортеры получают первую валютную выручку. Традиционно в этот период начинается период сезонного укрепления. В этом году, учитывая, что девальвация в конце 2018-го была незначительной. Большого отката ждать не стоит. Отметим, в целом за прошлый год гривня укрепилась на 1,4%.

По оценкам финансового аналитика Владимира Мазуренко курс доллара будет находиться около отметки 27,8 грн/$ в феврале. Это практически на 20 коп. меньше, чем актуальная стоимость валюты.

Как рассказал на пресс-конференции глава НБУ Яков Смолий, в 2019 году курс доллара будет колебаться, при этом колебания будут незначительными и у регулятора достаточно резервов для того, чтобы удержать стабильную ситуацию. "Внешняя конъюнктура зависит от внешних рынков. Влияет цена на нефть, которая колеблется на мировом рынке", – отметил Смолийю.

Военные получат повышенные зарплаты

В феврале украинские военные получат новые зарплаты. Так, с начала года их оклады пересмотрели в сторону увеличения. В частности, командир бригады, которому ранее платили 17,9 тысячи гривен, будет получать около 24,7 тысячи, а его заместитель – 24,3 тысячи вместо 16,8 тысячи гривен.

При этом командиру полка повысили зарплату с 16,8 тысячи гривен до 21,4 тысячи, а его заместителю – с 15,8 тысячи гривен до 20,5 тысячи. Денежное обеспечение командира роты увеличится с 12,1 тысячи гривен до 15,4 тысячи, а командира взвода – с 10 тысяч гривен до 13,9 тысячи.

Командир танка будет получать 11,2 тысячи гривен вместо 8,5 тысячи, командир боевой машины – 11,1 тысячи гривен вместо 8,4 тысячи, а командир отделения – 10,9 тысячи гривен вместо 8,2 тысячи. "Повышенные выплаты за январь 2019 года военнослужащие получат в феврале", – резюмировали представители 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Украинцы получат новые платежки за тепло

С января во многих украинских городах пересмотрели тарифы на отопление. Новые платежки с учетом подорожания придут уже в феврале. В среднем рост составит до 24% зависимо от региона и конкретного предприятия. Самое значительное подорожание ожидается в Сумской области.

Как выросли цены:

Днепропетровская область – подорожание на 16-18% (зависимо от предприятия)

Донецкая область – на 12%

Запорожская область – на 19-20%

Ивано-Франковская область – на 18%

Киевская – на 19%

Львовская – на 17-19%

Николаевская – на 19-21%

Полтавская – на 19%

Ривненская – на 18%

Сумская – на 17-24%

Харьковская – на 18%

Хмельницкая – на 18-19%

Черкасская – на 18-21%

Черниговская – на 16%

Стоимость электроэнергии, отметили в комиссии, пересматривать не будут. Правда, уже в июле следующего года в Украине должны "отпустить" тарифы на "ток" в результате запуска рынка электроэнергии.

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